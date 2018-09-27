بنك الكويت الوطني: السيطرة بنجاح على حريق أحد مرافق المبنى الجديد قيد الانشاء بدون إصابات

الصقر برفقة العميد خليل عبد الرضا الأمير بعد السيطرة على الحريق

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:49 27/09/2018 حدث بتاريخ: 15:49 27/09/2018

قامت الإدارة العامة للإطفاء أمس الخميس 27 سبتمبر 2018 بالسيطرة بنجاح على الحريق الذي اندلع في أحد المرافق قيد الإنشاء في مبنى بنك الكويت الوطني الجديد.

وقد شاركت ستة فرق من الإطفاء في إخماد الحريق، وقامت بإخلاء أكثر من 2500 عامل من الموقع بوقت قياسي ومن دون حدوث أية إصابات حيث تمت السيطرة على الحريق بنجاح من قبل الإطفاء.

وقام الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام الصقر والادارة الهندسية في البنك بتفقد الموقع والاطمئنان على صحة جميع العاملين وضمان سلامتهم، حيث أكد الصقر حرص البنك على سلامة جميع العاملين لديه.

وقد أشاد الصقر بجهود كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة – إدارة الطوارئ الطبية والإدارة العامة للإطفاء وأثنى على سرعة استجابتهم من خلال عمل اللازم لمكافحة الحريق الذي اندلع في أحد مرافق قيد الإنشاء في مبنى البنك الجديد.

وتوجه الصقر بالشكر إلى جميع الجهات والمسؤولين على سؤالهم وتمنياتهم بسلامة فريق الانشاءات والعاملين في موقع المبنى الجديد وفي مقدمتهم بنك الكويت المركزي.

كما شكر الصقر جميع العملاء والشركات والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي لسؤالهم وحرصهم على سلامة الجميع.