الوزير الجراح: "الداخلية" ماضية في رصد التجاوزات ومحاسبة المتجاوزين

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:39 26/09/2018 حدث بتاريخ: 16:39 26/09/2018

في ضوء الاجراءات التى تتخذها الحكومه بملف مكافحة الفساد وتنفيذا لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح فقد أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن وزارة الداخليه ماضية في رصد اي تجاوز مالي او اداري مشدداً على محاسبة المتجاوزين مهما كانت مناصبهم.

وقال الشيخ خالد الجراح في بيان صحفي اليوم أن الوزارة من خلال فحص تعاقداتها المالية والمناقصات التي أبرمتها تكشف لها وجود شبهة تعدي على المال العام في أحد عقود تزويد الطائرات بالوقود مما ترتب عليه هدرا للمال العام، مبينا أن الوزارة أجرت تحقيقا داخليا في الواقعة وبعد انتهاء التحقيقات أحيل الملف الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه حيال المتجاوزين

وأشار الشيخ خالد الجراح الى أن الوزارة حريصة على المحافظة على المال العام وحمايته وترسيخ مبدأ الشفافيه في اجراءات المناقصات، مشيدا بالجهود المبذولة من قيادات وزارة الداخلية ومنتسبيها في الدفاع عن الأموال العامة، ومشيدا في الوقت ذاته بالدور الرقابي الذي يقوم به أعضاء مجلس الأمة والجهات الرقابية وتعاونهم مع الوزارت والجهات الحكومية في حماية الأموال العامة.