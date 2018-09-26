الجيش: سحب القوات الأمريكية بطاريات "باتريوت" إجراء داخلي ومنظومة الكويت مستقلة

رئاسة الاركان العامة للجيش

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:12 26/09/2018 حدث بتاريخ: 16:27 26/09/2018

أوضحت رئاسة الاركان العامة للجيش بشأن مايتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قيام القوات الأمريكية بسحب بعض البطاريات المضادة للطائرات والصواريخ ( الباتريوت ) من دولة الكويت ودول أخرى ، بأنه إجراء داخلي روتيني يخضع لتقدير القوات الأمريكية وبالتنسيق مع الجيش الكويتي.

وقالت في بيان لها ان ما سيتم سحبه مخصص لتأمين الحماية للقوات الأمريكية، مؤكدة بأن منظومة الباتريوت الكويتية وبشكل مستقل تؤمن الحماية والتغطية الكاملة للحدود الجغرافية لدولة الكويت.