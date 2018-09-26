الكهرباء: تركيب ألف عداد ذكي بصفة تجريبية وبشكل عشوائي

وزارة الكهرباء والماء

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:31 26/09/2018 حدث بتاريخ: 14:31 26/09/2018

قال وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتية محمد بوشهري اليوم الأربعاء ان الوزارة قامت بتركيب نحو الف عداد ذكي بصفة تجريبية وبشكل عشوائي في مناطق مختلفة من البلاد ابتداء من منطقة عبدالله المبارك السكنية.

وقال بوشهري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الاجراء الذي قامت به الوزارة يهدف الى التحقق من امكانية استخدام منظومة العدادات الذكية التي ستدخل الخدمة في الربع الاول من العام المقبل.

واوضح ان العدادات الذكية ستسهل على المستهلك والوزارة قراءة الاستهلاك على مدار الساعة بواسطة وسائل متعددة مثل الموبايل حيث يستطيع من خلاله المستهلك متابعة استخدام المياه والكهرباء اول بأول بواسطة شريحة موجودة داخل العداد تنقل البينات بشكل فوري للوزارة.

واشار بوشهري الى وجود إمكانية معرفة قياس حجم الإستهلاك والفاتورة المترتبة على ذلك وطرق الدفع المختلفة المتمثلة سواء بالتطبيق الخاص بالوزارة على الهواتف الذكية او موقع الوزارة الالكتروني الى جانب المراكز المتعددة التابعة للوزارة والمعنية بشؤون المستهلكين.

وذكر ان وجود العدادات الذكية يعزز الثقة بين الوزارة والمستهلكين اضافة الى عدم تراكم الفواتير والالتزامات المالية مبينا ان الوزارة تستطيع تحصيل مستحقاتها كما ان المستهلك يعرف حجم استهلاكه اذا كانت العدادات مسبقة الدفع.

وافاد ان الوزارة لديها خطة استراتيجية لتحسين كافة الخدمات المقدمة للمستهلك بما يتوافق مع رؤية الدولة نحو تطبيق نظام الحكومة الالكترونية والاستفادة من التكنولوجيا بشكل عام