المقاصة: توقيع عقد تزويد انظمة الطرف المقابل المركزي

جانب من توقيع العقد

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:04 25/09/2018 حدث بتاريخ: 14:04 25/09/2018

أقامت الشركة الكويتية للمقاصة بمقرها يوم أمس الأول حفل توقيع مع شركة تاتا للخدمات الاستشارية (TCS) والتي تعتبر واحدة من اكبر الشركات في العالم المتخصصة في تقديم الخدمات الفنية والرقمية في اكثر من 46 دولة حول العالم، وذلك لتزويد «المقاصة» بالمتطلبات الفنية الخاصة بانظمة الطرف المقابل المركزي (CCP) حيث يعتبر التوقيع خطوة استراتيجية مهمة تؤكد جاهزية «المقاصة» للتعامل مع متطلبات المراحل المقبلة من تطوير السوق. و قد قامت «المقاصة» بتكريم شركة «تاتا» نظير تقديمها الخدمات الفنية و التشغيلية للشركة لفتره تفوق الـ 15 عاما. وأكدت المقاصة إن إطلاق منظومة الطرف المقابل المركزي (CCP) خطوة مهمة في إطار عملية تطوير السوق والتي ستؤدي الى التقليل من مخاطر التقاص و التسوية و تضع سوق المال الكويتي في مصاف الاسواق العالمية المتطورة في هذا المجال. و قد أشادت الشركة بالتعاون الملموس الذي تجده من قبل البنك المركزي في اطار سعيها لتطبيق منظومة الطرف المقابل المركزي من خلال العمل على وضع الإطار الفني المناسب لها و الذي يواكب المعايير المطبقة عالمياً فيما يخص التسويات النقدية لأسواق المال.

ومن جانبها تؤكد الشركة الكويتية للمقاصة التزامها بالخطة الإستراتيجية التي وضعتها في عام 2016، ومن أهدافها الرئيسيّة تطبيق افضل الممارسات العالمية في أنظمة التقاص و التسوية و الحفظ المركزي داخل الكويت والتي من شأنها ارتقاء سوق المال الكويتي الى مصاف الأسواق الناشئة و الذي نجحت في المساهمة في تحقيقه من خلال التعاون مع هيئة أسواق المال و شركة البورصة و شركات الوساطة. فقد قامت المقاصة بدور محوري في مشروع تطوير السوق في مراحله السابقة من خلال تجهيز البنية التحتية و الآليات المطلوبة من قبل جهات التقييم العالمية لنيل بطاقة الترقية للأسواق الناشئة. و يعتبر مشروع الطرف المقابل المركزي (CCP) استكمالا للخطة الاستراتيجية التي وضعتها الشركة قبل عامين لتطبيق خطة هيئة أسواق المال الخاصة بتطوير سوق المال الكويتي.

ومن جانب اخر تولي المقاصة أهمية كبرى لتطوير الكوادر الوطنية من خلال الاستثمار في تأهيلهم عمليا و اداريا. و من أهداف «المقاصة» الاستراتيجية توظيف العناصر الكويتية ذات الكفاءة في المناصب الإدارية والقيادية بحيث أصبحت القيادات الكويتية في «المقاصة» تفوق نسبة 90%، و العمل على رفع نسبة العمالة الوطنية في الشركة و التي فاقت 80% هذا العام. وقد قامت الشركة خلال العاميين الماضيين بتأهيل مجموعة من الكوادر الوطنية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لأسواق المال (ICMA) للحصول على الشهادات العلمية الخاصة بإدارة عمليات السوق و ذلك تنفيذآ لأحد أهداف استراتيجية الشركة الأساسية لتكوين بيئة عمل ذات كفاءة عالية قادرة على تطبيق خطة تطوير السوق و مواكبة الممارسات العالمية في مجال التقاص و التسوية.

و الشركة الكويتية للمقاصة تعد عضو فعال في العديد من المنظمات الإقليمية و الدولية و تعتبر من اقدم مؤسسات المنطقة في مجال التقاص و التسوية و الحفظ المركزي.