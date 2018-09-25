الرئيس المبارك: الكويت ستواصل دورها الانساني في معالجة الكوارث والأزمات

وصول ممثل حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه الي مدينة نيويورك بالولايات المتحدة

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 10:28 25/09/2018 حدث بتاريخ: 10:28 25/09/2018

طالب ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المجتمع الدولي بمساندة الأمم المتحدة باعتبارها المظلة الشرعية الوحيدة لحفظ السلام في العالم.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به سمو الشيخ جابر المبارك لدى وصوله والوفد المرافق له الى نيويورك اليوم لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماعات الدورة ال73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما طالب سمو الشيخ جابر المبارك المجتمع الدولي بدعم جهود الأمم المتحدة في مجالات تعزيز التنمية ومحاربة الإرهاب الى جانب "وقف نزيف الدماء الذي تشهده الكثير من المناطق وخاصة في منطقة الشرق الأوسط بسبب الحروب والاضطرابات السياسية والعمليات الإرهابية".

وشدد سموه على ضرورة تكاتف دول العالم لمكافحة الإرهاب "الذي تصاعد بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة وأصبح يهدد استقرار العالم ومقدرات الدول وحياة شعوبها".

وأكد سموه اعتزاز دولة الكويت بالدور الهام الذي تقوم به الأمم المتحدة لحفظ الأمن والسلام ودعم الاستقرار في العالم ومساعدة مختلف الدول لتوفير الحياة الكريمة لشعوبها.

وأشاد سموه بالجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أجل إنهاء الازمات التي تشهدها بعض الدول وحرصه على تعزيز جهود التنمية في العديد من دول العالم.

وأكد سموه حرص دولة الكويت على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ومساندة كافة الجهود التي تبذلها لتحقيق السلام في العالم مشيدا بالتعاون الفعال بين الكويت والمنظمة الدولية في معالجة الازمات الدولية.

وقال إن دولة الكويت ستواصل دورها الإنساني المتميز في معالجة الكوارث والأزمات التي تتعرض لها بعض الدول الشقيقة والصديقة ودعم برامج الأمم المتحدة لمساعدة الدول المنكوبة وتقديم العون لشعوبها.

وأضاف سموه إن انتخاب دولة الكويت لعضوية مجلس الامن غير الدائمة للعامين 2018 و2019 سيمكنها من تعزيز مكانتها الدولية وإظهار وجهها المشرق وإبراز الدور الإنساني الكبير التي تقوم به من سنوات طويلة والذي امتد إلى كثير من دول العالم.