الوزير الجراح: القيادة السياسية العليا تدعم المؤسسة الأمنية بكل قوة

جانب من استقبال معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح لثلاثة من خريجي كلية الشرطة

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:26 24/09/2018 حدث بتاريخ: 13:26 24/09/2018

استقبل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح، في مكتبه بمقر وزارة الداخلية يوم الأحد الموافق 23/9/2018 بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام، "ثلاثة" من خريجي كلية الشرطة بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية وذلك لإداء القسم امام معاليه بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون التعليم والتدريب اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح، ومدير عام أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية بالتكليف اللواء ناصر بورسلي.

وقد نقل معاليه إلى أبنائه الخريجين تهنئة القيادة السياسية، وحثهم معاليه على بذل مزيد من الجهود والعطاء ومضاعفة العمل، مشددا على أن انخراطهم في العمل الأمني مع زملائهم بوزارة الداخلية ركيزة أساسية لاكتساب المهارات والخبرات، للارتقاء بها على نحو يدعم الحفاظ علي امن البلاد ومقدراته وسلامة المواطنين والمقيمين.

ودعاهم معاليه إلى التحلي بالالتزام والانضباط وان يكونوا على مستوي المسئولية بوصفهم رموزا للمؤسسة الأمنية مؤكدا أن القيادة السياسية العليا تدعم بكل قوة المؤسسة الأمنية وأبنائها.

وتمنى معاليه للخرجين دوام التوفيق والنجاح في عملهم المقبل مبرزا أهمية القسم الذي أدوه.

هذا وقد أصدر معاليه قراراً بتعيين خريجي كلية الشرطة بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية برتبة ملازم اعتباراً من 14/3/2018.

وتلا قرار التعيين مدير كلية الشرطة العقيد علي الوهيب.

وتلا القسم امر كتيبة شئون الطلبة العقيد فيصل الحجي.