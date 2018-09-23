مجلس الوزراء: اقرار مشروع قانون حق الاطلاع على المعلومات واصدار لائحة تعارض المصالح

سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 19:12 23/09/2018 حدث بتاريخ: 19:13 23/09/2018

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ/ جابر المبارك الحمد الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء/ أنس خالد الصالح - بما يلي:

أحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بمغادرة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ / جابر المبارك الحمد الصباح يوم غد الاثنين متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية (نيويورك) ممثلاً عن حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه وذلك للمشاركة في أعمال الدورة (73) للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الفترة من 24/9/2018 إلى 1/10/2018، وبتشكيل الوفد المرافق لسموه والذي يضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح ، ووزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية / هند صبيح براك الصبيح ، ووزير الصحة الشيخ / د. باسل حمود حمد الصباح ووزير التربية ووزير التعليم العالي د . حامد محمد العازمي وعدداً من كبار مسئولي ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية.

وبمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة ، يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين/ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - ملك المملكة العربية السعودية ، وللشعب السعودي الشقيق، سائلاً المولى عز وجل للمملكة الشقيقة مزيداً من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادته الحكيمة ، مشيدا بالنهضة المباركة وما تحقق من إنجازات عظيمة في مختلف الميادين على أرض المملكة وبدورها الإيجابي في خدمة الإسلام والسلام .

وفي هذا الصدد ، رحب مجلس الوزراء بالزيارة المرتقبة التي سيقوم بها للبلاد سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان آل سعود والتي تأتي في إطار الروابط الأخوية التاريخية القائمة بين البلدين الشقيقين، وحرص قيادتيهما على التشاور المستمر حول مختلف القضايا والموضوعات وسبل تدعيم التعاون المشترك في مختلف المجالات والميادين .

وفي إطار الجهود التي يبذلها مجلس الوزراء في مكافحة الفساد وإنطلاقاً من اهتمام وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كل ما من شأنه القضاء على الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة ، فقد اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشئون القانونية بشأن مشروع القانون في شأن تنظيم حق الإطلاع على المعلومات ، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيداً لإحالته لمجلس الأمة ، واطلع المجلس أيضاُ على توصية اللجنة بشأن مشروع مرسوم بإصـدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2018 في شــأن حظـر تعـارض المصــالح ، وقرر الموافقة على مشــروع المرسوم ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه .

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء باللائحة التنفيذية للقانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت ، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القرار .

ثم اطلع المجلس على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن مشكلة تجمع المياه بمدينة صباح الأحمد السكنية ، وقرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع كل من (وزارة الدفاع ، الرئاسة العامة للحرس الوطني ، وزارة الأشغال العامة ، وزارة الصحة ، الهيئة العامة للطرق والنقل البري ، الهيئة العامة للبيئة ، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السكنية ) والجهات المعنية لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء بشكل جذري من مشكلة تجمع المياه بمدينة صباح الأحمد السكنية ، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير شهري حول ما يتم بهذا الشأن .

وقد اعتمد مجلس الوزراء طلب وزارة الصحة بشأن قبول التبرع المقدم من شركة علي عبدالوهاب المطوع بتقديم أدوية مجانية لعلاج مرضى السرطان بقيمة مليوني ديناراً كويتياً ، وقد عبر مجلس الوزراء عن تقديره وشكره لهذه المبادرة الكريمة بما تشكله من تجسيد لما جبل عليه المجتمع الكويتي من صور التعاون والتكافل الاجتماعي وروح المسئولية الوطنية .

وقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامـس عشـر ، وذلك يـوم الثلاثاء 21 صفر 1440 هـ الموافـق 30 أكتوبر 2018م ، ورفعـه لحضــرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه .

كما بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي .