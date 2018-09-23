الوزير باسل الصباح: دراسة إمكانیة الاستعانة بمؤسسات عالمیة لإدارة مدينة الجهراء الطبية

وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح

كتب بواسطة: %s الدستور المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:57 23/09/2018 حدث بتاريخ: 17:57 23/09/2018

أصدر وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم الأحد قرارین وزاریین بشأن إدارة مدینة الجھراء الطبیة ومراجعة مراكز الرعایة الصحیة.



ونص القرار الأول، وفق بیان صحفي للوزارة، على تشكیل لجنة مشتركة للتنسیق ومتابعة إجراءات إدارة مدینة الجھراء الطبیة ودراسة مدى إمكانیة الاستعانة بمراكز ومؤسسات عالمیة لإدارة المدینة بمشاركة الدیوان الأمیري ووزارة المالیة.



أما القرار الثاني فنص على السماح للمواطنین قاطني مدینة صباح الأحمد السكنیة والوفرة والخیران بمراجعة أي مركز صحي من مراكز الرعایة الصحیة التابعة للوزارة في جمیع مناطق الكویت المختلفة على مدار الساعة طوال أیام الأسبوع.



وفي شأن آخر أعلنت إدارة التراخیص الصحیة بالوزارة إحالة طبیب العیون المتسبب بإصابات التھاب القرنیة للمرضى في عیادته الأھلیة إلى التحقیق بناء على الشكاوي التي قدمت ضده من بعض المرضى.



وأضافت أنه تم تشكیل لجنة تحقیق من استشاریي طب وجراحة عیون لمعرفة ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونیة في حال تبین وجود خطأ تسبب بإصابة المرضى بالتھاب القرنیة.



وأكدت الوزارة أنھا لن تتھاون فیما یخص صحة المواطنین والمقیمین مشیرة إلى أنھا ستعلن نتائج التحقیق بعد الانتھاء منه.