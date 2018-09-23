السكنية: بدء أعمال حفر وتمديد كابلات الكهرباء لقسائم توسعة الوفرة

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:00 23/09/2018 حدث بتاريخ: 14:00 23/09/2018

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية بدء أعمال الحفر وتمديد كابلات الكهرباء المغذية للقسائم السكنية بمنطقة (توسعة الوفرة).

وقال نائب المدير العام لشؤون التنفيذ في (السكنية) المهندس علي الحبيل في بيان صحفي اليوم الأحد إن هذه الخطوة تأتي تمهيدا لربط الكابلات بمحطات الكهرباء لتمكين المواطنين من بدء اجراءات ايصال التيار الكهربائي لقسائمهم.

وأشاد الحبيل بالدعم الذي تتلقاه المؤسسة من وزارة الكهرباء والماء في هذا الشأن مشيرا إلى حرص المؤسسة على توفير الخدمات كافة للمواطنين.

ولفت إلى استمرار الأعمال في انجاز المباني العامة بمنطقة توسعة الوفرة مع التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المستفيدة من المباني لتشغيلها وتأدية دورها في خدمة المواطنين والمقيمين بالمنطقة.

ودعا المواطنين إلى التعاون مع المؤسسة عبر إزالة مخلفات البناء من أمام قسائمهم التي تعترض مسارات الكابلات حتى لا تتأثر أعمال تمديد الكابلات.

يذكر أن مشروع الوفرة الإسكاني ينقسم إلى جزئين الأول (الوفرة القائم) ويحتوي على 370 قسيمة سكنية فيما يحتوي الجزء الثاني (توسعة الوفرة) على 2426 قسيمة سكنية.