الداخلية: ضبط الشخص منفذ عملية السطو علي احد البنوك في منطقة حولي

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 22:21 22/09/2018 حدث بتاريخ: 22:21 22/09/2018

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان ان قطاع الامن الجنائي متمثلا في ادارة مباحث محافظة حولي تمكنت من ضبط منفذ عملية السطو علي احد البنوك في منطقة حولي.

واوضحت الادارة ان الشخص وافد واعترف في التحقيقات بارتكاب واقعة السطو مستخدما سلاح غير حقيقي وتم التحفظ على جزء من المبلغ ، واحالته الي جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

وتؤكد وزارة الداخلية ان رجال الامن بالمرصاد لكل من يحاول التعدي علي القانون او الارواح والممتلكات.