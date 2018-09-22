الداخلية: ضبط الشخص منفذ عملية السطو علي احد البنوك في منطقة حولي
ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان ان قطاع الامن الجنائي متمثلا في ادارة مباحث محافظة حولي تمكنت من ضبط منفذ عملية السطو علي احد البنوك في منطقة حولي.
واوضحت الادارة ان الشخص وافد واعترف في التحقيقات بارتكاب واقعة السطو مستخدما سلاح غير حقيقي وتم التحفظ على جزء من المبلغ ، واحالته الي جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
وتؤكد وزارة الداخلية ان رجال الامن بالمرصاد لكل من يحاول التعدي علي القانون او الارواح والممتلكات.