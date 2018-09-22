أمير البلاد: ما تشهده السعودية من نهضة تنموية محل اعتزاز الجميع

حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:05 22/09/2018 حدث بتاريخ: 14:07 22/09/2018

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة لاخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة اعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثامنة والثمانين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة مشيدا سموه رعاه الله بما يشهده البلد الشقيق من نهضة تنموية بارزة وانجازات حضارية شملت مختلف المجالات عززت من المكانة الاقليمية والدولية الرفيعة التي تتبوؤها المملكة العربية السعودية الشقيقة واصبحت محل اعتزاز الجميع منتهزا سموه حفظه الله هذه المناسبة للتأكيد على عمق اواصر العلاقات التاريخية الوطيدة والمتميزة وعلى عرى الروابط الاخوية التي تجمع القيادتين والشعبين الشقيقين مبتهلا سموه الى الباري جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثامنة والثمانين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وبما حققته المملكة العربية السعودية الشقيقة من انجازات حضارية وتنموية في مختلف المجالات سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على اخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.