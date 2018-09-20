السكنية: لا صحة لما يشاع عن توقف الأعمال في مشروع مدينة المطلاع

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:55 20/09/2018 حدث بتاريخ: 16:55 20/09/2018

صرح نائب المدير العام لشئون التنفيذ بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس/ علي محمد الحبيل بأن المؤسسة حريصة على سير الأعمال في مدينة المطلاع بكافة عقودها وفقا للبرامج الزمنية المحددة لها، وأوضح المهندس الحبيل بأن العمل مستمر في العقد الثاني بجميع الضواحي، ولا صحة لما يشاع عن توقف الأعمال ببعضها، وأنه تم التأكيد على المقاول بزيادة المعدات والمواد والعمالة لملاحقة نسب الإنجاز المطلوبة بالبرنامج الزمني وتدارك التأخير الحاصل بنسب الإنجاز لبعض الضواحي.

وأكد الحبيل بأن المؤسسة لن تتهاون بشأن تطبيق شروط العقد في حال ظهور تقصير من جهة المقاول سواءً بتنفيذ الأعمال وفقا لنسب الإنجاز المطلوبة منه، أو بسداد مستحقات العاملين، وسوف تقوم المؤسسة فورا باتخاذ كافة الإجراءات التي تنص عليها شروط التعاقد وبما يضمن حقوق المؤسسة والتي تصب في النهاية في مصلحة المواطن وبهدف الاستفادة من المشروع في الوقت المحدد له طبقا للبرامج الزمنية المخططة.