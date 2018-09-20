الوزير الجبري: الغاء تخصيص وسحب عدد من الحيازات الزراعية المخالفة

وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:38 20/09/2018 حدث بتاريخ: 15:38 20/09/2018

أكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء تخصيص وسحب عدد من الحيازات الزراعية بمختلف الأنشطة (مشاتل - خدمات - أمن غدائي) وتحويل الحيازات المخالفة والمتعدية على أملاك الدولة إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالها.

وأشار الجبري في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إلى أن الهيئة قامت بوضع آلية جديدة تنفيذا لتوصيات لجنة الميزانيات والحساب والختامي بمجلس الأمة بمحاربة سوق الاعلاف السوداء وذلك بتطبيق استلام دعم الاعلاف من قبل صاحب العلاقة شخصيا أو من ينوب عنه قانونيا من الدرجة الأولى.

وأوضح أنه جاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الملاحظات والمخالفات المرصودة من قبل الجهات الرقابية واحالة البعض منها إلى النيابة العامة لافتا إلى "أن هذه الإجراءات تم اتخاذها بتوجيهاتنا وتنفيذا لتوصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي".