250 مليون دينار تجاوزات مالية في شركة الامتياز الاستثمارية ينظرها القضاء الكويتي

قصر العدل

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 10:27 20/09/2018 حدث بتاريخ: 10:37 20/09/2018

تنتظر الساحة الاقتصادية تحديد محكمة التمييز موعدا لنظر واحدة من أكبر القضايا المالية في القطاع الخاص والتي تقدر قيمة الاختلاسات فيها حوالي 250 مليون دينار.

قضية شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية والتي شغلت بورصة الكويت اثر القضايا العديدة ما بين مجلس الإدارة الحالي برئاسة خالد السلطان وعدد من القياديين السابقين في الشركة وعلى رأس القائمة رئيس مجلس الادارة السابق علي زبيد.

وقال السلطان في تصريحات سابقة ان عدد القضايا التي تنوي الشركة تقديمها قد تصل الى 12 قضية بسبب شبهات تجاوزات مالية وادارية، لافتا الى ان بعضها يصل الى شبهة غسيل أموال، مبينا أن ما قيمته 620 مليون دينار أدريت بشكل خاطىء وكان وكان من الممكن أن يتضاعف هذا المبلغ لو أحسن توظيفه.

وأضاف بان أعضاء في الادارة التنفيذية هم من كان يحصل على مبالغ كبيرة تفوق المليون، كمكافآت وامتيازات اخرى تم حصرها خلال اربع سنوات بـ 32 مليون دينار، بينها مبالغ وصلت الى نحو 4 ملايين دينار لشخص واحد فقط.

وأوضح في مؤتمر صحافي الى وجود شبهة استيلاء على أموال في الشركة من قبل أعضاء في الادارة التنفيذية من خلال عقود استشارات لم يطلع عليها مجلس الادارة أو يوافق عليها، وبلغ اجمالي مبالغها 242.5 مليون دينار، وهذه جاري الآن التقاضي بشأنها في المحاكم.

القضية التي حسمت في أولى وثاني درجات التقاضي تنتظر قريبا آخر مراحلها واسدال الستار أمام قضية هزت القطاع الاقتصادي نظرا لحجم التجاوزات التي ذكرها السلطان.