التربية: اجراءات تعيين "مساعد الطباخ" مدرسا لمادة الرياضيات مستوفية لكافة شروط التعيين

وزارة التربية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:37 19/09/2018 حدث بتاريخ: 15:37 19/09/2018

بعد ان تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خبرا مفاده قيام وزارة التربية بتعيين وافد يعمل في مهنة "معلم طباخ" بوظيفة معلم لمادة الرياضيات، أعلنت التربية صحة اجراءات تعيينه مؤكدة استيفائه لكافة شروط التعيين واكد الوزارة في بيان لها اليوم قيام وزير التربية ووزير التعليم العالي بأحالت موضوع تعيين (معلم الرياضيات) لقطاع الشئون القانونية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ( ديوان الخدمة المدنية / هيئة القوى العاملة / وزارة الداخلية ) للتحقق من صحة الإجراءات المتخذة من قبل قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري .

بدوره أكدالوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري فهد الغيص صحة إجراءات وزارة التربية بشأن ما أثير على وسائل التواصل الاجتماعي من أن وزارة التربية قامت بالتعاقد مع أحد الوافدين مؤهله ثانوية عامة ويعمل "معلم رياضيات".

و أضاف أنه من منطلق الشفافية التي نتعامل بها بوزارة التربية نود توضيح الأمر بأن المذكور تقدم كغيره من المقيمين للعمل كمعلم رياضيات وفق الشروط والنظم التي تنظم العمل بكل وزارات الدولة ولا يوجد أي مخالفة تذكر في كافة الأوراق التي تقدم بها المذكور.