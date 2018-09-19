الوزير باسل الصباح: جناح القسطرة بمستشفى مبارك نقلة نوعية بالرعاية الصحية

وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح يفتتح وحدة القلب والقسطرة في مستشفى مبارك

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:27 19/09/2018 حدث بتاريخ: 12:27 19/09/2018

أكد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح إن جناح قسطرة وأبحاث القلب الذي افتتح اليوم الأربعاء في مستشفى مبارك الكبير بمنطقة حولي الصحية يعد إضافة متميزة ونقلة نوعية بالرعاية الصحية لحالات أمراض القلب.

وقال الشيخ الدكتور باسل الصباح في تصريح صحافي خلال حفل الافتتاح إن جناح القسطرة صمم على أحدث التصاميم العالمية لسلامة المرضى وزود بأحدث الأجهزة الطبية التشخيصية والعلاجية الأمر الذي يتيح اجراء القسطرة المستعجلة للحالات التي تحتاج اليها والتي تقدر بحوالي 1200 حالة.

وأضاف أن الجناح الجديد يتكون من ثلاث غرف للعمليات والقسطرة منها غرفة مجهزة لإجراء العمليات الجراحية وغرفة لفسلجة القلب وغرفة للقسطرة مبينا أن نسبة القسطرة العاجلة لمرضى القلب وصلت إلى ما يقارب 60 في المئة عام 2016 بينما لم تتعد 7 في المئة فقط خلال عام 2012.

وأكد أن هذا الجناح سيساهم في تخفيف الضغط عن مستشفى الصدري في الوقت الحالي مشيرا إلى انه سيتم افتتاح غرف للقسطرة الفسلجة في مستشفى الفروانية في الفترة المقبلة الذي بدوره سيخفف الضغط عنه ايضا.

من جهته قال رئيس وحدة أمراض القلب بمستشفى مبارك الكبير الدكتور محمد زبيد في تصريح مماثل ان المستشفى يستقبل نحو 850 مصابا بالجلطات القلبية سنويا حيث يتم توزيعهم على مراكز القلب الثلاثة في البلاد لمتابعة علاجهم واجراء عمليات القسطرة.

وأضاف زبيد ان معدل اعمار الاشخاص الذين يصابون بالجلطات محليا يصل إلى 48 عاما بأقل 10 أعوام من المعدلات العالمية في امريكا واوروبا.

وأشار إلى ان معدلات انتظار المرضى للدخول على استشاريي امراض القلب ليست طويلة موضحا انها تصل الى اقل من اسبوع في بعض المستشفيات وهي معدلات طبيعية.

وكشف عن وجود زيادة في اصابات القلب على مستوى الكويت ودول الخليج في الاونة الاخيرة.

يذكر أن افتتاح الجناح الجديد للقسطرة وأبحاث القلب بمستشفى مبارك الكبير يتزامن مع الاستعداد للاجتماع الثالث رفيع المستوى للأمم المتحدة يوم الخميس الموافق 27 سبتمبر الجاري في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وفي مقدمتها امراض القلب وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها.

كما تتزامن فعالية افتتاح الجناح بقرب الاحتفال باليوم العالمي للوقاية من أمراض القلب الموافق 29 سبتمبر من كل عام.