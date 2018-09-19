السكنية: رفع أولوية التنازل بين الوحدات حتى نهاية عام 2006

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:24 19/09/2018 حدث بتاريخ: 12:24 19/09/2018

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية رفع تاريخ أولوية التنازل بين الوحدات السكنية (المستلمة فعليا) والطلبات القائمة حتى 31 ديسمبر 2006.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن هناك إجراءات متبعة بشأن قبول تنازل المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية في المناطق التي تم الانتهاء من توزيعها لمواطنين آخرين من أصحاب طلبات السكن المسجلة لدى المؤسسة.

وأضافت أنها تستقبل المواطنين الراغبين بعملية التنازل اعتبارا من يوم الأحد الموافق 30 سبتمبر الحالي في صالة خدمة المواطن بمبنى المؤسسة بجنوب السرة.