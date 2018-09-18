السكنية: لن نتهاون في تطبيق شروط التعاقد على المقصرين من المقاولين المسئولين عن تنفيذ المشروعات

جانب من الاجتماع

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:16 18/09/2018 حدث بتاريخ: 16:16 18/09/2018

أكد مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان أن المؤسسة حريصة كل الحرص على إنجاز مشروع مدينة المطلاع السكنية وفقا للخطة الزمنية المحددة لها، وأنها لن تتهاون في تطبيق شروط التعاقد على المقصرين من المقاولين المسئولين عن تنفيذ المشروعات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع مقاولي العقود الأربعة لمشروع المطلاع بالموقع اليوم الثلاثاء لمتابعة سير الأعمال والوقوف على ما قد يستجد من عوائق لتذليلها أمام المقاولين، وذلك برفقة نائب المدير العام لشؤون التنفيذ م. علي الحبيل وقيادات جهاز المؤسسة الفني المشرف على المشروع.

وأضاف الوقيان أن مجلس الوزراء يتابع بشكل مباشر سير العمل بمشروع مدينة المطلاع من خلال التقارير الدورية التي ترفعها المؤسسة العامة للرعاية السكنية كل ثلاثة شهور.

وشدد على أن المؤسسة حريصة على تنفيذ المشروع وفقا للبرنامج الزمني المعتمد وبالكفاءة والجودة المطلوبة.

وطالب الوقيان مقاول العقد الثاني المنفذ للضواحي من N5 إلى N12 بضرورة بذل أقصى الجهود للالتزام بتنفيذ الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد له وتقديم تقارير أسبوعية للمتابعة مع التأكيد على بذل مزيد من الجهود فيما يخص الضاحية رقم (N11) لتحقيق نسب الإنجاز المطلوبة بها وذلك بالنظر لوجودها ضمن المرحلة الأولى لتسليم القسائم للمواطنين.

وأكد المدير العام بأن المؤسسة لن تتهاون بشأن تطبيق شروط العقد في حال ظهور تقصير من جهة المقاول بتنفيذ الأعمال وفق نسب الإنجاز المطلوبة حيث ستتخذ كافة الإجراءات والجزاءات التي تنص عليها شروط التعاقد وبما يضمن حقوق المؤسسة.

وبالمقابل تعهد مقاول العقد الثاني بالتزام الشركة بالشروط التعاقدية ورفع نسب الإنجاز وذلك من خلال زيادة موارد المشروع من المواد والمعدات والعمالة وعلى وجه الخصوص في القطاع N11 لتحقيق النسب المطلوبة بهدف تسليم الأعمال في الوقت المحدد كما أكد باقي المقاولين التزامهم بالبرامج الزمنية المحددة وذلك بغية تسليم الأعمال في مواعيدها.