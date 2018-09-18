الوزيرة الصبيح: مؤشرات ايجابية في تعديل التركيبة السكانية وانخفاض عدد الوافدين

الوزيرة الصبيح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:48 18/09/2018 حدث بتاريخ: 11:48 18/09/2018

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن مؤشرات ايجابية تصب في صالح تعديل التركيبة السكانية في البلاد وانخفاض اعداد الوافدين وتقنين الاستقدام ليشمل فقط العمالة المدربة والمؤهلة التي يستفيد منها سوق العمل الكويتي

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزيرة الصبيح على هامش رعايتها حفل اعلان الفائزين في مسابقة التحدي التي تنظمها مهندسون بلا حدود الكويت

كما كشفت الصبيح عن اجتماع مرتقب بين مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة واللجنة العليا للتركيبة السكانية سيسفر عن قرارات جديدة سوف تحرز تقدما جديدا في علاج خلل التركيبة السكانية معزية تأخير عقد هذا الاجتماع الى الانتهاء من تشكيل جديد لمجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة والمتوقع صدور قراره في القريب العاجل

ومن جهة اخرى اعلنت الصبيح أن العمل جاري للإنتهاء من نظام الربط الآلي مع الجهات ذات العلاقة بإدارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية التي من المقرر نقلها للهيئة العامة للقوى العاملة مبينة أن المسؤولين عن النظام الآلي الجديد وعدوا بإتمام الربط الكترونيا بدءا من أول اكتوبر المقبل مشيرة إلى أن إجراءات الربط تحتاج بعضا من الوقت نظرا لوجود معاملات ادارية وأخرى فنية ترتبط بالعملية مما يحتاج جهودا متنوعة وبعضا من الوقت.

وفي سؤال حول شركة الدرة وآخر التطورات فيها، قالت الصبيح أن الوزارة تتعاون مع كافة الجهات ومنها الشركة واتحاد التعاونيات لمتابعة مسؤولياتها في ظل استقالة رئيس مجلس ادراتها ومديرها معلنة عن وجود توجه قريب لإعادة هيكلها لافتة أن فترة الصيف شهدت تحركات مفيدة لوضع هياكل تنظيمية وترتيبية لعدد من الأمور أبرزها مايرتبط بالاتفاقيات الخاصة بالعمالة المنزلية المقرر توقيعها قريبا مع بعض الدول في ظل وجود تنسيق تعاون وتنسيق يومي بهذا الشأن مع وزارة الخارجية.

وتابعت: أن عدم تأخر توقيع الاتفاقيات كان مرتبطا بطلبات الدول ذاتها بتأجيل الأمر حتى اتمام كافة مايرتبط بالاتفاقيات من طرفهم متوقعة أن يشهد الشهرين المقبلين مخرجات للأمور التي تم تجهيزها خلال فترة الصيف لاسيما مايرتبط بالهياكل التنظيمية والقرارات المختلفة.