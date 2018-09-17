الصحة: منع التدخل الجراحي بمخدر الا بعد شرح المضاعفات المحتملة طبيا

وزارة الصحة

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:23 17/09/2018 حدث بتاريخ: 17:32 17/09/2018

أصدر وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح قرارا وزاريا يقضي بمنع إجراء أي تدخل جراحي يحتاج إلى مخدر أو بنج موضعي في المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات التخصصية وعيادات الأسنان إلا بعد شرح المضاعفات المحتملة طبيا.

كما يقضي القرار بأخذ إقرار خطي من المريض أو وليه الطبيعي حسب القانون وذلك في القطاعين الحكومي والأهلي.

على صعيد متصل نفت وزارة الصحة في بيان لها اليوم الاثنين صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو محامي أحد المواطنين يدعي فيه بفقدان ملف طبي لمريض.

وأكدت الوزارة بأن الملف الطبي للمريضة موجود ولم يتم المساس به كما أنه تم تزويد الإدارة العامة للادلة الجنائية بنسخة من الملف الطبي للمريضة المذكورة.

وتهيب الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بتحري الدقة فيما يتم تداوله من اخبار كما تهيب بالجميع بعدم الخوض في الموضوعات المنظورة أمام الجهات القضائية وان يتم الحديث وفقا لاسس علمية ووقائع حقيقية.