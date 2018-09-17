الداخلية: ضبط 1500 كرتون خمر مستوردة في منزل مؤجر لوافدين بمدينة جابر الأحمد

الداخلية تضبط 1500 كرتون خمر مستوردة في منزل مؤجر لوافدين بمدينة جابر الأحمد

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 10:05 17/09/2018 حدث بتاريخ: 10:18 17/09/2018

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الامن الجنائي (إدارة المكافحة المحلية) بتعاون مع الادارة العامة للجمارك تمكنت من ضبط 1500 كرتون خمر مستوردة في منزل مؤجر بمدينة جابر الأحمد السكنية تقدر قيمتها بمليون دينار كويتي.

وفي التفاصيل... فقد وردت معلومات سرية إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (إدارة المكافحة المحلية) تفيد بأن ثلاثة وافدين أحدهم من جنسية إفريقية والآخران من جنسية عربية استطاعوا إدخال كمية كبيرة من الخمور المستوردة الى داخل البلاد على أنها شحنة أثاث واستأجروا لها منزلاً في مدينة جابر الأحمد السكنية وقاموا بتخزينها فيه تمهيداً لبيعها.

وأضافت الإدارة أنه بعد عمل التحريات والتأكد من صحتها تم أخذ الإذن القانوني اللازم ومداهمة المنزل وعند تفتيشه عثر على 1500 كرتون خمر مستوردة، وتم القبض على الوافد الإفريقي وتوارى الاثنان الآخران عن الأنظار.

وتمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى نيابة المخدرات والخمور جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراء اللازم بحقه وجار ضبط المتهمين الآخرين.