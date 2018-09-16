أمير البلاد: نقدر التواصل الاخوي للرئيس اللبناني وما تضمنه من مشاعر اخوية نبيلة
تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مساء اليوم إتصالا هاتفيا من أخيه فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة عبر فيه فخامته عن أسف واستنكار حكومة وشعب جمهورية لبنان الشقيق حول ما ورد من تطاول وإساءة من قبل أحد الاعلاميين عبر أحدى القنوات التلفزيونية اللبنانية معبرا عن تقدير واحترام جمهورية لبنان الشقيق شعبا وحكومة لمواقف حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الداعمة للبنان في كل الظروف التي مر بها مؤكدا في الوقت ذاته على عمق الروابط الاخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لسموه رعاه الله موفور الصحة ودوام العافية ومزيدا من التقدم والنماء لدولة الكويت وشعبها الشقيق في ظل القيادة الحكيمة لسموه حفظه الله.
وقد أعرب سموه رعاه الله عن خالص تقديره لفخامته على هذا التواصل الاخوي وما تضمنة من مشاعر اخوية نبيلة تعكس أواصر العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين راجيا لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية لبنان وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.