أمير البلاد: نقدر التواصل الاخوي للرئيس اللبناني وما تضمنه من مشاعر اخوية نبيلة

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 20:27 16/09/2018 حدث بتاريخ: 20:27 16/09/2018

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مساء اليوم إتصالا هاتفيا من أخيه فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة عبر فيه فخامته عن أسف واستنكار حكومة وشعب جمهورية لبنان الشقيق حول ما ورد من تطاول وإساءة من قبل أحد الاعلاميين عبر أحدى القنوات التلفزيونية اللبنانية معبرا عن تقدير واحترام جمهورية لبنان الشقيق شعبا وحكومة لمواقف حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الداعمة للبنان في كل الظروف التي مر بها مؤكدا في الوقت ذاته على عمق الروابط الاخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لسموه رعاه الله موفور الصحة ودوام العافية ومزيدا من التقدم والنماء لدولة الكويت وشعبها الشقيق في ظل القيادة الحكيمة لسموه حفظه الله.

وقد أعرب سموه رعاه الله عن خالص تقديره لفخامته على هذا التواصل الاخوي وما تضمنة من مشاعر اخوية نبيلة تعكس أواصر العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين راجيا لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية لبنان وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.