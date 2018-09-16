السكنية: عقد بيوت من "باع بيته" في شرق تيماء ينتهي في ديسمبر 2020

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:16 16/09/2018 حدث بتاريخ: 16:23 16/09/2018

تنفيذا للقانون رقم 2 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والمخصص لـ (من باع بيته) أكد مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان التزام المؤسسة بتوفير المسكن الملائم بحق الانتفاع للفئات المحددة والمخاطبة بأحكام القانون وهم فئة من سبق أن باع بيته وقام بسداد كامل قيمة القرض المستحق لبنك الائتمان الكويتي.

وقال الوقيان في تصريح صحفي اليوم إن المؤسسة وقعت العقد رقم (م ع ر س / ع 1333 – 2017/2018) في مارس الماضي لإنشاء وإنجاز وصيانة عدد (509) بيت حكومي وأعمال الطرق وشبكات البنية التحتية ومواقف السيارات والمباني العامة ومحطات الكهرباء في مشروع شرق تيماء بقيمة حوالي 46 مليون دينار كويتي على مساحة تقدر بـ 372,945 متر مربع لكامل المشروع.

وأضاف أن تاريخ بداية تنفيذ العقد هو 10 يونيو 2018 ومدة تنفيذه تصل إلى 913 يوما، بحيث يتم موعد الانتهاء من تنفيذ المشروع في 8 ديسمبر 2020.

وأشار الوقيان إلى ان مساحة أرض البيت تبلغ 300 متر مربع ومساحة البناء 425 متر مربع وقد تم تصميم البيت بحيث يوفر ذات الاحتياجات المتوفرة في البيت الحكومي وهو مكون من طابقين، يحتوي الطابق الأرضي على ديوانية وصالة استقبال وغرفة طعام ومطبخ وغرفة سائق وغرفة خادمة و4 حمامات، أما الطابق الأول فيضم 4 غرف نوم بالإضافة الى صالة معيشة و4 حمامات.

أما فيما يتعلق بمشروع شرق صباح الأحمد والذي سيقام على مساحة 1.200.000 متر مربع (120 هكتار) لنفس الغرض قال الوقيان إن المؤسسة باشرت أعمال تخطيط وتصميم شبكات البنية التحتية وإعداد الدراسات البيئية والمرورية للمشروع، حيث يحتوي على حوالي 1180 بيت حكومي بمساحة 300 متر مربع بالإضافة إلى المساجد ومجموعة محلات وسوق مركزي وحدائق عامة ومركز صحي ومحطة وقود.. الخ.