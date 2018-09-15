"زين" تحتضن ثلاث مبادرات ناشئة في منصتها الإلكترونية Zainiac

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين الكويتية بدر الخرافي

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:45 15/09/2018 حدث بتاريخ: 13:45 15/09/2018

أعلنت مجموعة زين دعمها الاستراتيجي لثلاث مبادرات ناشئة ضمن برنامجها الابتكاري Zainiac، الذي يوفر مساحة إبداع لموظفي زين كي يستعرضوا فيها أفكارهم.

وأوضحت المجموعة في بيان صحافي أن المبادرات الناشئة الثلاث التي جاءت من بنات أفكار موظفيها تقدم حلولا مبتكرة في المجالات التعليمية والاجتماعية والعمل الجماعي الخيري، حيث تقدم أفكارا مبتكرة قد تسهم في تعزيز العمل في هذه المجالات خصوصا في ظل تنامي نمط وأسلوب الحياة الرقمية.

وكشفت زين التي تملك وتدير ثمان شبكات اتصالات متطورة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن برنامجها الابتكاري Zainiac، والذي جاء بمبادرة من نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في المجموعة بدر ناصر الخرافي، هو بمثابة منبر إلكتروني عبر الإنترنت ابتكره موظفون من زين، حيث يوفر مساحة يمكن فيها تبادل وتشارك الأفكار وإيجاد حلول للتحديات، وتشكيل مجموعات تفاعلية، وتزويد الشركة بالقدرة على التواصل والتعاون وتحسين الأداء.

وأوضحت المجموعة أن هذه المبادرة هي دعوة حقيقية لجميع موظفي زين في الشركات التابعة للمجموعة لكي يستعرضوا إبداعاتهم من خلال منصة "Zainiac " الداخلية، إذ تهدف هذه المنصة الإلكترونية إلى تعزيز الروح الإبداعية بين الموظفين، والحث على بدء أعمال تجارية جديدة.

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج نجح في تقديم وجهة تفاعلية بين موظفي المجموعة وشركاتها التابعة، وذلك من خلال إطلاعهم على التقدم المحرز في جدول أعمال الابتكار الخاص بعملياتها، فهو يضمن أن يكون الجميع على دراية بالتطورات الجوهرية والمعالم الرئيسية في مجال التكنولوجيا الرقمية والابتكار، بل ويشاركون فيه، ومن خلال هذا التواصل الفعال تظهر فرص التآزر والتماسك مع إشراك جميع أصحاب المصلحة الداخليين عندما يتعلق الأمر بالابتكار، علما أنه قد تم حتى الآن تقديم أكثر من 300 مبادرة من مختلف شركات المجموعة.

وبينت زين أنها تقوم بعقد العديد من ورشات العمل للأفكار والمبادرات الناشئة التي تقدمها منصة Zainiac الإلكترونية التفاعلية، وذلك بالتعاون مع شركاء وموجهين عالميين يركزون على تأسيس وتطوير هذه الأفكار ومساعدتها في انطلاقتها العملية والتجارية، ومن ثم يتم رفع هذه الأفكار للعرض على الإدارة التنفيذية العليا في المجموعة لدراستها وتقييم نموذج عملها التجاري.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي في تعليقه على اختيار هذه المبادرات الناشئة الثلاث " نؤمن بشدة بأن الأفكار الناشئة في مؤسستنا سيكون لها فائق الأهمية في دعم النمو والتطور المستقبلي لاستراتيجية نمط الحياة الرقمي الخاص بنا ".

وأوضح الخرافي قائلا " سيمثل الجيل صاحب الأفكار الإبداعية واحداً من أعظم الفوارق بين المجتمعات التي تتقدم نحو المستقبل، ولذلك من الواضح جداً أننا إذا أردنا في مجموعة زين أن نعمل كمؤسسة مبتكرة تنافس في مجالات أعمالها، فإننا بكل تأكيد بحاجة إلى توليد أفكار جديدة تساعدنا في نمو عملياتنا، ونعتقد أن هذه المنصة الإلكترونية هي فرصة لنا لإبراز المواهب التي نملكها في ثروتنا الداخلية ".

وأضاف الخرافي قائلا " نسعى دائما إلى تطوير أنفسنا – ليس فقط بالمعني التجاري التقليدي – وذلك كي نتمكن من البقاء ومواصلة التقدم، ولذلك نحن فخورون جدا بإطلاق هذه الوجهة الإلكترونية التفاعلية، التي تعطينا مؤشراً واضحاً على الموهبة والإبداع بين موظفينا، ولذلك أنتهز هذه الفرصة لأشكر كل من ساهم في إثراء هذه المبادرة ".

الجدير بالذكر أن المبادرات الناشئة الثلاث جاءت من شركات زين البحرين، زين الأردن، وتاتش لبنان، فقد جاءت المبادرة الأولى لصاحبها علي زريق من تاتش لبنان تحت اسم " فرحتنا "، وهي عبارة عن منصة تساعد المتزوجين الجدد وضيوف حفلات الزفاف في جمع ودفع المال وهدايا ومتطلبات حفلات الزفاف عبر تطبيق الرعاية الذاتية لشركة تاتش باستخدام قنوات الاتصال عبر الإنترنت، وفروع الشركة في جميع أنحاء لبنان.

وجاءت المبادرة الناشئة الثانية لصاحبها عبد الله دشتي من شركة زين البحرين تحت اسم " FindurSeat"، وهي عبارة عن منصة تعليمية ثنائية اللغة على شبكة الإنترنت، وهي تستهدف الطلاب في منطقة الشرق الأوسط لمساعدتهم في البحث والتقديم للمؤسسات الأكاديمية المختلفة بطريقة حيوية وفعالة، كما تعمل هذه المبادرة كمركز لإيجاد المنح الدراسية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستكون بمثابة مركز التنسيق للطلاب للتواصل مع المدرسين لدورات المناهج الدراسية الإضافية.

وفي عمل تعاوني وجهد مشترك، قدم كل من عبد الله أبو كاراكي وطلال الترك من شركة زين الأردن المبادرة الناشئة الثالثة تحت اسم "ZGiving "، وهي مبادرة داخلية موجهة إلى شركة زين، ويمكن الوصول إليها عبر تطبيق الموارد البشرية للشركة، وجاءت بهدف تمكين قنوات وراوفد التبرعات لصالح الزملاء المحتاجين.

وفي مقابل هذا، كانت مجموعة زين افتتحت مركز زين للإبداع (ZINC) الذي توفر من خلاله قنوات اتصال بين رواد الأعمال من الشباب والعديد من القادة والخبراء الإقليميين والعالميين في مختلف القطاعات والمجالات للاستفادة من التوجهات والإرشادات اللازمة لبناء وتصميم الأفكار، وهو ما يقدم دعم مباشر لتنمية قدرات وامكانات المبادرين.

وقد أثبتت هذه الخطوة نجاحها الاستثنائي، خصوصا مع ازدهار ثقافة الإبداع وتطوير الأفكار من قبل رواد الأعمال، وتأتي هذه الخطوة مع مبادرة برنامج Zainiac انعكاسا لقيم علامة زين التجارية، وأهداف أجندتها في مجالات الاستدامة، بالإضافة إلى الاستثمار الفعال في تحقيق تطلعاتها في نمط الحياة الرقمي الاستراتيجي.