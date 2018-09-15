النائب العام في لبنان يطلب متابعة مقابلة قناة المنار المسيئة للكويت

النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية القاضي سمير حمود

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:07 15/09/2018 حدث بتاريخ: 13:07 15/09/2018

كلف النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية القاضي سمير حمود قسم المباحث الجنائية المركزية بتفريغ مضمون المقابلة التي اجراها احد الاعلاميين على قناة (المنار) والتي اساء خلالها الى الكويت وسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية الرسمية اليوم السبت ان طلب تفريغ المقابلة يمهد لاجراء المقتضى القانوني من قبل النائب العام التمييزي.

وكانت وزارة الاعلام الكويتية أعربت أمس الجمعة عن استنكارها واستهجانها الشديدين للتطاول والادعاء الذي جاء على لسان أحد الاعلاميين في لقاء على قناة المنار اللبنانية حول لقاء سمو أمير البلاد والرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي جرى مؤخرا بالولايات المتحدة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي ان ما اورده هذا الاعلامي يمثل افتراء وادعاء وتزييفا للحقائق وتضليلا للرأي العام بادعاءات صاغها بعيدا عن الواقع تشمل اساءات تكشف عن نوايا شريرة ومقاصد خبيثة لن تنال من العلاقات الاخوية والتاريخية بين لبنان والكويت ولن تعكر صفو هذه العلاقات أبدا.