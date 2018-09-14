الاعلام: نستنكر تطاول أحد الاعلاميين في قناة المنار بشأن زيارة سمو الامير لواشنطن

وزارة الاعلام الكويتية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 22:05 14/09/2018 حدث بتاريخ: 22:05 14/09/2018

أعربت وزارة الاعلام الكويتية عن استنكارها واستهجانها الشديدين للتطاول والادعاء الذي جاء على لسان أحد الاعلاميين في لقاء على قناة المنار اللبنانية حول لقاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والرئيس الامريكي دونالد ترامب والذي جرى مؤخرا بالولايات المتحدة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الجمعة ان ما اورده هذا الاعلامي يمثل افتراء وادعاء وتزييفا للحقائق وتضليلا للرأي العام بادعاءات صاغها بعيدا عن الواقع تشمل اساءات تكشف عن نوايا شريرة ومقاصد خبيثة لن تنال من العلاقات الاخوية والتاريخية بين لبنان والكويت ولن تعكر صفو هذه العلاقات أبدا.