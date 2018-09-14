الشؤون: دخول الحسينيات بعد أخذ الاذن من أصحابها ولا توجد أي حالة اقتحام

وزارة الشؤون الاجتماعية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 20:43 14/09/2018 حدث بتاريخ: 20:43 14/09/2018

اكدت الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري ان وزارة الشؤون معنية وفقا للقانون بمتابعة ومراقبة العمل الخيري واموال التبرعات في كافة مناطق البلاد بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية منها الداخلية والخارجية والاوقاف وغيرها من الجهات الاخرى

ونفت الهاجري في تصريح صحفي ان يكون مفتشوا الشؤون قاموا باقتحام بعض الحسينيات ومصادرة صناديق جمع التبرعات بها مؤكدة ان الحسينيات ليست تحت اشراف وزارة الشؤون لكن المساجد ايضا ليست تحت اشراف الشؤون وان الوزارة تراقب جمع التبرعات في المساجد وانه لم تتم مصادرة صندوق تبرعات واحد داخل اي حسينية



واستبعدت ان تكون هناك حالة واحدة حصل فيها اقتحام لاي حسينية مشيرة الى ان مفتشي الشؤون ياخذون الاذن من اصحاب الحسينية قبل دخولها وذلك في وجود وزارة الداخلية مؤكدة ان الهدف من ذلك هو متابعة اموال التبرعات وحماية اموال المتبرعين والتاكد من وصول التبرعات الى الجهات المتبرع لها وفقا للقوانين المنظمة للعمل الخيري

واكدت حرص الوزارة على تطبيق القانون وحماية اموال المتبرعين في الحسينيات في الوقت الذي تراقب فيه الوزارة وتتابع عن كثب جمع التبرعات في المساجد وتخضعه للقوانين المعمول بها

واشارت الى ان العمل الخيري في الكويت مشهود له في شتى انحاء العالم وان الوزارة تسعى جاهدة الى المحافظ على سمعة هذا العمل وحمايته وتنظيمه وذلك من خلال تطبيق القانون على الجميع دون استثناء لافتة ان الوزارة تحترم في هذا الصدد الدستور وكافة القوانين وتحترم كذلك المواطنين ولا تتعدى على اية حريات شخصية.