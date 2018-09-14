الشؤون: دخول الحسينيات بعد أخذ الاذن من أصحابها ولا توجد أي حالة اقتحام
اكدت الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري ان وزارة الشؤون معنية وفقا للقانون بمتابعة ومراقبة العمل الخيري واموال التبرعات في كافة مناطق البلاد بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية منها الداخلية والخارجية والاوقاف وغيرها من الجهات الاخرى
ونفت الهاجري في تصريح صحفي ان يكون مفتشوا الشؤون قاموا باقتحام بعض الحسينيات ومصادرة صناديق جمع التبرعات بها مؤكدة ان الحسينيات ليست تحت اشراف وزارة الشؤون لكن المساجد ايضا ليست تحت اشراف الشؤون وان الوزارة تراقب جمع التبرعات في المساجد وانه لم تتم مصادرة صندوق تبرعات واحد داخل اي حسينية
واستبعدت ان تكون هناك حالة واحدة حصل فيها اقتحام لاي حسينية مشيرة الى ان مفتشي الشؤون ياخذون الاذن من اصحاب الحسينية قبل دخولها وذلك في وجود وزارة الداخلية مؤكدة ان الهدف من ذلك هو متابعة اموال التبرعات وحماية اموال المتبرعين والتاكد من وصول التبرعات الى الجهات المتبرع لها وفقا للقوانين المنظمة للعمل الخيري
واكدت حرص الوزارة على تطبيق القانون وحماية اموال المتبرعين في الحسينيات في الوقت الذي تراقب فيه الوزارة وتتابع عن كثب جمع التبرعات في المساجد وتخضعه للقوانين المعمول بها
واشارت الى ان العمل الخيري في الكويت مشهود له في شتى انحاء العالم وان الوزارة تسعى جاهدة الى المحافظ على سمعة هذا العمل وحمايته وتنظيمه وذلك من خلال تطبيق القانون على الجميع دون استثناء لافتة ان الوزارة تحترم في هذا الصدد الدستور وكافة القوانين وتحترم كذلك المواطنين ولا تتعدى على اية حريات شخصية.