الصحة: تشكيل لجنة تحقيق فيما تردد عن وجود مخالفات في أحد المستشفيات الخاصة

وزارة الصحة

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:12 13/09/2018 حدث بتاريخ: 16:12 13/09/2018

أعلنت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الاهلية بوزارة الصحة الدكتورة فاطمة النجار اليوم الخميس تشكيل لجنة تحقيق فيما تردد عن وجود بعض الممارسات المخالفة في اروقة احد المستشفيات الاهلية.

وقالت النجار في بيان صحفي ان الوزارة أرسلت فرق تفتيش ادارية وفنية للتدقيق على صلاحية وسريان التراخيص الصحية الممنوحة للعاملين في المستشفيات والمراكز الطبية الاهلية وتكثيف الرقابة عليها.

واكدت ان وزارة الصحة ستتخذ كل الاجراءات القانونية بحق اي ممارسات مخالفة في القطاع الاهلي الطبي في حال تبين وجودها وأنها لن تتهاون في ذلك.

ودعت المواطنين والمقيمين الى الابلاغ او تقديم شكوى عن اي ممارسات مخالفة في القطاع الاهلي الطبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.