الخطوط الكويتية: هيئة سلامة الطيران الأوروبي تعيد تفعيل رخصة الشركة لصيانة الطائرات الأوروبية

الخطوط الكويتية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:04 13/09/2018 حدث بتاريخ: 16:04 13/09/2018

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الخميس تلقيها قرارا من هيئة سلامة الطيران الأوروبي يفيد بإعادة تفعيل رخصتها لصيانة الطائرات الأوروبية التى تم تعليقها من قبل الهيئة في 19 أبريل الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة يوسف الجاسم في تصريح صحفي نقله بيان للشركة قرار رفع التعليق جاء بعد جولة تفتيشية أجرتها الهيئة على قاعدة الصيانة الرئيسية فى مطار الكويت الدولي وعددا من المحطات الخارجية التى تؤدي فيها الشركة خدمات صيانة الطائرات.

وأضاف الجاسم أن الجولة التفتيشية التي أجرتها هيئة سلامة الطيران الأوروبي أكدت التزام (الخطوط الكويتية) بتطبيق كافة القوانين والقرارات المنظمة لإجراءات صيانة الطائرات والمحافظة على سلامتها لافتة إلى مراجعة جميع الاجراءات والسجلات الخاصة بالشركة وموظفيها ومعداتها.

وأوضح أن قرار رفع تعليق رخصة (الخطوط الكويتية) لصيانة الطائرات الأوروبية خلال أقل من خمسة أشهر يدل على تفاني أبناء الشركة فى خدمتها وتمكينها من تحقيق الريادة والتميز والالتزام بسلامة إجراءاتها مبينا أن التعليق كان " لأسباب مؤقته وتمت معالجتها بإجراءات دائمة ".

وأكد حرص (الكويتية) على تطبيق جميع المتطلبات العالمية لصيانة وسلامة الطائرات فضلا عن مواكبتها لاحدث الاجراءات التى تضمن سلامة طائراتها وعملياتها التشغيلية "ويشهد بذلك سجل الشركة الناصع على مدى أكثر من 64 عاما ".

وتوجه الجاسم بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو أمير البلاد وسمو ولى العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات وسلطات الطيران المدني على الدعم المستمر غير المحدود الذى تحظى به الشركة باعتبارها الناقل الوطنى للبلاد.