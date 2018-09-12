السكنية: الوزيرة بوشهري توقع ستة عقود في ثلاث مدن اسكانية جديدة

الوزيرة بوشهري توقع ستة عقود في ثلاث مدن اسكانية جديدة

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:19 12/09/2018 حدث بتاريخ: 16:19 12/09/2018

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري توقيع ستة عقود في ثلاث مدن إسكانية جديدة بينهم أربعة عقود خاصة بتصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة محطات تحويل رئيسية بالضواحي (z1 وz2 وz3 وz4) بمشروع مدينة المطلاع.

وقالت الوزيرة بوشهري في تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء عقب التوقيع إن قيمة العقد الاول في مدينة المطلاع بلغت 17.4 مليون دينار كويتي (نحو 57 مليون دولار امريكي) في حين بلغت قيمة العقد الثاني 16.9 مليون دينار (نحو 55 مليون دولار).

وأضافت أن قيمة العقد الثالث بلغت 16.9مليون دينار (55.7 مليون دولار) في حين بلغت قيمة العقد الرابع 16.9 مليون (نحو 55 مليون دولار) لافتة إلى أن مدة تنفيذ هذه العقود 730 يوما.

واوضحت بوشهري ان العقد الرابع يعنى بانشاء وانجاز وصيانة 20 عمارة من السكن العامودي تحتوي على 390 شقة بالضاحية الاستثمارية بمشروع مدينة صباح الاحمد الاسكانية بقيمة 24.8 مليون دينار (نحو 81 مليون دولار).

وأفادت بأن العقد الخامس يعنى بانشاء وانجاز وصيانة المباني العامة في مشروع غرب عبدالله المبارك في القطع (1 و4 و 5) بقيمة 36.9 مليون دينار (نحو121 مليون دولار) ومدة تنفيذه 730 يوما.

ولفتت الوزيرة بوشهري الى ان هذه العقود مرتبطة بالطلبات الاسكانية مؤكدة استمرار (السكنية) في طرح العقود وتوقيعها ومتابعة تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأكدت اهتمام اعضاء اللجنة الاسكانية في مجلس الامة بدعم ملف القضية الإسكانية وتذليل جميع المعوقات والصعوبات التي تواجه المشاريع الاسكانية .