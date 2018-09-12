النائب العربيد: نرفض الحملة المبرمجة التي تشن ضد النائب الحجرف

ر

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:30 12/09/2018 حدث بتاريخ: 15:30 12/09/2018

رفض النائب فراج زبن العربيد الحملة المبرمجة التي تشن ضد النائب مبارك الجحرف الذي أعلن بأنه سيتقدم بإستجواب ضد وزير التجارة خالد الروضان الأمر الذي دفع ببعض الأصوات لمهاجمة الحجرف حال معرفة عزمة مسائلة الوزير.

وقال إن الإستجواب حق دستوري لكل نائب لايمكن أن ينازعه فيه كائن من يكون، ولايحق لأحد الأعتراض عليه سواء من النواب أو الحكومة فضلاً عن المراقبين من خارج السلطتين الذين لايمكن لهم بأي حال من الأحوال الاعتراض على ذلك، مشدداً إن السبيل الوحيد في الرد عليه يتم عبر قاعة عبدالله السالم بعد أن يتم تقديمه وعقد جلسة مناقشته.

وأضاف العربيد إن ممارسة الزملاء لاداوتهم الدستورية في الرقابة والتشريع، حق ضمنه الدستور واللائحة ولاينازع عليهم نائب الأمة مشيراً الى أن النائب مبارك الحجرف هو أحد النواب الذين يشار لهم بالبنان في هذا المجلس، وما يمارس ضده في وسائل التواصل الإجتماعي أمر مرفوض ومستهجن من أجل ثنيه عن القيام بواجبه الدستوري ونحن لانقبل الضغط على زميل لنا بشتى الوسائل من أجل ثنيه عن القيام بمهامه فهذا النهج قد يتم إنتهاجه مع اي نائب يمارس أدواته الرقابية، وهذا من العلل التي أنتشرت بسبب الفهم الخاطئ لثقافة الشعب الدستورية.