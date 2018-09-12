‏الطيران المدني: إعادة 2266 مسافرا من 8 دول ممن ألغيت رحلات عودتهم

الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:40 12/09/2018 حدث بتاريخ: 11:41 12/09/2018

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الاربعاء الانتهاء من إعادة 2266 مسافرا الى البلاد ممن ألغيت رحلاتهم على شركة طيران الخطوط الوطنية من ثماني مدن.

وأوضحت (الطيران المدني) في بيان صحفي أن الدول الثماني هي اسطنبول وطرابزون وبيروت وملقا واثينا وباكو وسراييفو وتبليسي لافتة الى أن بعض المسافرين الذين لم يحن موعد عودتهم للبلاد سيتم توفير تذاكر سفر لهم على خطوط طيران أخرى.

وأشارت إلى أن عدد المتضررين من إلغاء رحلاتهم ممن تم توفير المساعدة لهم وإعادتهم الى البلاد بلغ حتى تاريخه 2266 موزعين كالآتي 71 في ملقا و267 في سراييفو و693 في بيروت و711 في اسطنبول 148 في تبليسي و2 في أثينا و251 في باكو و123 في طرابزون.

وأضافت أنه تمت الاستعانة ب 12 رحلة تشارتر من الخطوط الجوية الكويتية وحجز 445 غرفة في الفنادق إضافة الى توفير 272 تذكرة طيران تجاري.

وجددت إدارة الطيران المدني تقديرها للجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات الكويتية لاتمام إعادة المواطنين الى البلاد معبرة عن شكرها الخالص للتسهيلات التي وفرتها شركة الخطوط الجوية الكويتية وتعاونها في تسيير تلك الرحلات لنقل المسافرين.

وأكدت أن جميع التكاليف المالية تم تحميلها لشركة الخطوط الجوية الوطنية اضافة الى اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الدولة والمسافرين.