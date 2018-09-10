الصحة: فتح تحقيق في وفاة طفلة بمركز الجلدية وايقاف الطبيبة عن العمل

وزارة الصحة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 19:40 10/09/2018 حدث بتاريخ: 19:40 10/09/2018

توضيحا لملابسات خبر وفاة الطفلة في مركز الجلدية باحدى مناطق الكويت، تقدمت وزارة الصحة بأحر التعازي وصادق المواساة لذوي الطفلة راجين من الله لها الرحمة والرضوان ولذويها الصبر والسلوان.

وتود الوزارة أن تبين أنها فتحت على الفور التحقيق الموسع وعلى أعلى مستوى بتشكيل لجنة تحقيق مختصة للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة، مع توقيف الطبيبة عن العمل احترازيا حتى انتهاء التحقيق و استجلاء الحقيقة ومعرفة أسباب الوفاة.

واكدت الوزارة انها ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة إذا تبين وجود خطأ طبي وأن الوزارة لن تتهاون فيما يتعلق بصحة المواطنين والمقيمين، ولن تتردد بمواجهة أي خطأ يقع خصوصا فيما يتعلق بأرواح المرضى وصحتهم، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات والعقوبات وفق القانون للحد من تكرار هذه الأخطاء ولزراعة الثقة بين المؤسسات الصحية والمستفيدين منها راجين من الله للجميع الصحة والسلامة والوقاية من الشرور.