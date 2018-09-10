السكنية: شروط جديدة لتعيين الوافدين منها عدم وجود مرشحين كويتيين وشهادة معترف بها محليا

وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري

كتب بواسطة: %s جريدة الجريدة المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:25 10/09/2018 حدث بتاريخ: 11:25 10/09/2018

تعكف وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري، على إصدار قرار وزاري بشأن ضوابط تعيين غير الكويتيين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بعد حصولها على موافقة مجلس ادارة السكنية، في اجتماعه الأخير، على مزيد من الاشتراطات، إضافة لما هو وارد بلائحة شؤون الموظفين، على رأسها عدم وجود مرشحين كويتيين مؤهلين لشغل الوظائف الشاغرة بمجموعة الوظائف العامة بالمؤسسة.

وعلمت "الجريدة" من مصادرها الخاصة، ان الوزيرة بوشهري بدأت بتطبيق سياسة الاحلال لتوظيف المواطنين في "السكنية"، من خلال إنهاء خدمات أكثر من 30 موظفا وافدا، من بينهم موظفون بقطاع التنفيذ، خلال الفترة القريبة المقبلة.

ضوابط جديدة

وعن الضوابط الجديدة لتعيين غير الكويتيين، ذكرت المصادر أن المادة الاولى اشترطت ان يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل جامعي تخصصي او دبلوم تخصصي، او ما يعادله، او دورات تدريبية لا تقل عن سنتين بعد الثانوية العامة من جامعة او جهة تعليمية معترف بها لدى الكويت، حسب طبيعة الوظيفة التي سيشغلها بتقدير جيد جداً على الاقل، كما يجب ان يكون لدى المرشح مدة خبرة عملية مصدق عليها من الجهات المختصة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الوظيفة، بعد حصوله على المؤهل، كما ألزمت المؤسسة اشتراط قيد المرشح في الجمعيات المهنية الكويتية، وفقاً للنظم المقررة قانوناً.

ولفتت إلى ان المادة الثانية من التعديل أفادت بأن يكون إعلان الوظيفة الشاغرة في صحيفتين يوميتين، وبالموقع الالكتروني للمؤسسة، بعد موافقة المدير العام، وفقاً لحاجة العمل بالمؤسسة، مبينة ان المادة الثالثة من التعديل جاءت بفصل التساوي بين المرشحين المتقدمين للإعلان، لتكون الافضلية في التعيين مع المعمول به وفقاً لقانون الخدمة المدنية.

الوظائف الهندسية

وأشارت المصادر إلى أن المادة الرابعة دعت الموظفين الحاليين في المؤسسة بإحدى وظائف المجموعة النوعية للوظائف الهندسية التخصصية إلى تقديم شهادة بالقيد في الجمعيات المهنية الكويتية، وفقاً للنظم المقررة قانوناً، وذلك خلال ٣ اشهر من تاريخ صدور القرار، مضيفة ان المادة الخامسة والأخيرة تقضي بأن تلغى جميع النصوص المتعارضة والاحكام من هذا القرار، مع دعوة الجهات المختصة -كل فيما يخصه- إلى تنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره.

من جهة اخرى، نظمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ورشة عمل لمناقشة دليلي اتحاد الملاك والتمويل الخليجيين، تمهيدا لإقرارهما خلال اجتماع وزراء الاسكان الخليجيين الـ16 نهاية الشهر الحالي بالكويت.

وقالت المؤسسة، في بيان صحافي، أمس، ان ورشة العمل التي بدأت أمس وتستمر ثلاثة ايام تتناول الصياغة القانونية للدليل الموحد لاتحاد الملاك بدول الخليج، ودليل أفضل التجارب بمجال التمويل الإسكاني.

تخصيص «جنوب صباح» إلى نهاية 2014

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية رفع الأولوية التاريخية للتخصيص على قسائم مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد حتى تاريخ

31 /12 /2014 وما قبل.

ودعت المؤسسة، في بيان صحافي أمس، أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 31 /12 /2014 وما قبل، والراغبين في الحصول على قسائم رعاية سكنية بالمشروع إلى مراجعة أي مركز من مراكز خدمة المواطن الأربعة التابعة لها اعتبارا من الأحد المقبل.

من جانب إسكاني آخر، أمهلت المؤسسة المواطنين الذين تم استدعاؤهم لتسلم كتب مباشرة البناء للذهاب إلى كل من بلدية الكويت وبنك الائتمان الكويتي للبدء في بناء قسائمهم السكنية رغم انقضاء مدة الشهرين المحددين لتسلمها تسلماً فعلياً من تاريخ المؤسسة، وذلك حتى 13 ديسمبر من العام الحالي.

وعلى الصعيد ذاته، دعا بنك الائتمان الكويتي المواطنين المقترضين الذين وقعوا عقود القروض الخاصة بمنتفعي القسائم الحكومية واستفادوا من أول دفعة من قرض البنك ومضى عليهم سنة فأكثر من تاريخ صرف الدفعة الأولى ولم يبادروا استكمال الحصول على بقية الدفعات المقررة لهم وفقاً للشروط، إلى مراجعة البنك.