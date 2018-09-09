"السكنية": رفع أولوية التخصيص على مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد إلى نهاية 2014

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:09 09/09/2018 حدث بتاريخ: 16:10 09/09/2018

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن رفع الأولوية التاريخية للتخصيص على قسائم مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد حتى تاريخ 31/12/2014 وما قبل.

ودعت المؤسسة في بيان صحافي اليوم أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 31/12/2014 وما قبل والراغبين بالحصول على قسائم رعاية سكنية بمشروع جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية مراجعة أي مركز من مراكز خدمة المواطن الأربعة التابعة لها اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16/9/2018 خلال الأوقات التالية:

1- إدارة خدمة المواطن بالمبنى الرئيسي للمؤسسة بمنطقة جنوب السرة خلال الفترة الصباحية من 8 صباحا إلى 12.45 مساء.

2- فرع الحكومة مول في منطقة جابر العلي خلال الفترتين الصباحية من 8 صباحا إلى 12:45 مساء والمسائية من 4 مساء إلى 7:30 مساء.

3- فرع الحكومة مول برج التحرير خلال الفترتين الصباحية من 8.30 صباحا إلى 12:45 مساء والمسائية من 4 مساء إلى 7:30 مساء.

4- فرع الجهراء خلال الفترة الصباحية فقط من 8 صباحا إلى 12:45 مساء.

مصطحبين معهم المستندات الرسمية التالية:

1. صورة من البطاقة المدنية للزوج والزوجة والأبناء إن وجدوا.

2. صورة من عقد الزواج في حال وجود زوجة ثانية.

3.صورة من عقد الطلاق (لمن لديه مطلقة).

4.لمن لديه أولوية إعاقة، فيجب إحضار شهادة حديثة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

5.إذا كان صاحب العلاقة وحيد الأب، فعليه إحضار شهادة من وزارة العدل (إدارة التسجيل العقاري) باسم الأب والأم الكويتية أو الخليجية مطابقاً للبطاقة المدنية.

6.شهادة من وزارة العدل (إدارة التسجيل العقاري) باسم الزوج والزوجة الكويتية أو الخليجية والأبناء إن وجدوا بالإضافة إلى الرقم المدني وأن يكون الاسم مطابقاً للبطاقة المدنية.

7.حال تغيير الاسم أو إضافة لقب للزوج أو الزوجة (الكويتية أو الخليجية) أو الأبناء، يجب إحضار شهادة من إدارة التسجيل العقاري القديم والجديد.

8.إذا كان والد أو والدة صاحب الطلب متوفيا أو كلاهما (سواء كويتياً أو خليجياً)، فعليه إحضار التالي:

• صورة من حصر الوراثة.

• شهادة من وزارة العدل (إدارة التسجيل العقاري) باسم المتوفي مضافاً إليه الرقم المدني ورقم الجنسية.

9.إلغاء طلب القرض العقاري لدى بنك الائتمان الكويتي إن وجد.

10. إذا كان صاحب الطلب موظف في القطاع الحكومي، فعليه إحضار التالي:

• شهادة راتب تفصيلية .

• مدد الاشتراك من التأمينات الاجتماعية.

11.إذا كان صاحب الطلب يعمل في القطاع الخاص، فعليه إحضار التالي:

• شهادة راتب تفصيلية حديثة من جهة العمل.

• شهادة الراتب ومدد الاشتراك من التأمينات الاجتماعية.

• في حال تعذر إحضار شهادة الراتب التفصيلية فعليه إحضار شهادة تبين عدم حصوله على سكن أو بدل إيجار أو بدل سكن أو (تحت أي مسمى آخر) من جهة عمله.

• اعتماد التوقيع من غرفة التجارة والصناعة.

12. إذا كان صاحب الطلب متقاعد، فعليه إحضار التالي:

• إحضار شهادة راتب من التأمينات الاجتماعية.

• شهادة بمدد الاشتراك من التأمينات الاجتماعية.

13. إذا كان صاحب الطلب طالب أو لا يعمل، فعليه إحضار التالي:

• إحضار شهادة من التأمينات الاجتماعية

14.المتقاعد، والذي يعمل في القطاع الخاص، والذي لا يعمل، فعليهم إحضار التالي:

• شهادات دراسية للأبناء للعام الدراسي السابق والحالي بالدرجات (آخر فصل دراسي) من المدارس الحكومية، أما شهادات المدارس الخاصة فضرورة تصديقها من إدارة التعليم الخاص.

15.إذا كان صاحب الطلب يعمل في القطاع النفطي، أو أي جهة تصرف له بدل سكن أو بدل إيجار، فعليه إحضار التالي:

• شهادة تدرج بدل السكن من القطاع النفطي.

• شهادة راتب تفصيلية تبين تقاضيه بدل الإيجار.

• في حالة حصول على سكن من قبل جهة العمل إحضار ما يفيد تاريخ استلام السكن.