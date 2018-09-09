الهلال الاحمر الكويتي: ملتزمون بدعم تعليم أبناء الاسر المحتاجة في #الكويت

الهلال الاحمر الكويتي

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:15 09/09/2018 حدث بتاريخ: 13:15 09/09/2018

أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي اليوم الاحد إلتزام الجمعية بتنمية المجتمع ودعم الجهود الرامية إلى مساعدة أبناء الأسر المحتاجة لمواصلة تعليمهم وإعطائهم الفرصة للحصول على حقهم الأساسي في التعليم.

وقال الحساوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) علي هامش حملة التبرع لصالح أبناء الأسر المحتاجة بالكويت (تبرع لتعليمهم) في مجمع الكوت إن الحملة تستهدف إعادة 5000 طالب إلى مقاعد الدراسة بعد أن تسربوا من العملية التعليمية لأسباب اقتصادية ولعدم توافر الرسوم الدراسية.

وأضاف الحساوي ان كل تبرع يعني فرصة لطفل أن يجلس على مقعد الدراسة مناشدا كافة المهتمين بالتبرع لإعادتهم إلى مقاعد الدراسة.

وقال ان الحملة التعليمية تأتي في إطار الدور الإنساني للجمعية لتحقيق هدفها الرئيسي في تعليم الأطفال المحتاجين مؤكدا أهمية الملف التعليمي كباقي الملفات الإغاثية والطبية من حيث إسهامه في بناء الإنسان.

وأضاف ان مبادرة مجمع الكوت في احتضان هذه الحملة يعزز من الشراكة القائمة بين الهلال الأحمر الكويتي ومؤسسات القطاع الخاص وكافة المتبرعين من المواطنين والمقيمين بالبلاد للاسهام في العمل الإنساني والخيري من خلال البرامج الإنسانية المتنوعة التي تنظمها الجمعية.

واكد الحساوي حرص الجمعية على تبني عدد من المبادرات المجتمعية طيلة العام داعيا زوار المجمع الى المساهمة في دعم الحملة.

ودعا القطاع الخاص والمؤسسات والمتبرعيين والمساهمين من الافراد إلى ممارسة دورهم الاجتماعي في التبرع لمصلحة الجمعية عن طريق التوجه الى مجمع الكوت او موقعها الإلكتروني أو على حساب الجمعية أو من خلال مقرها لتغطية التكاليف الدراسية لأبناء الأسر المحتاجة داخل الكويت.