هيئة أسواق المال تطلق باقة من خدماتها عبر بوابتها الالكترونية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:51 08/09/2018 حدث بتاريخ: 12:51 08/09/2018

تستهدف هيئة أسواق المال من خلال استمرارها في إطلاق خدماتها عبر بوابتها الالكترونية ومتابعة تحديثها بصورةٍ دورية تبسيط إجراءات التعامل معها، وتعزيز ورفع كفاءة العمل لديها من خلال بيئة الكترونية سهلة ومبسطة، وإنفاذ رؤيتها المتوافقة مع التوجهات الحكومية بشأن ميكنة الأعمال وفق آلية تيسر إجراءات العمل وتوفر كثيراً من الوقت والجهد وتسهم بصورةٍ فاعلة في تحسين بيئة الأعمال في مجال أنشطة الأوراق المالية على وجه العموم.

وعلى صعيد ما تقدمه الهيئة من خدمات على وجه التحديد، فإن مجموعة الخدمات الجديدة التي تطلقها الهيئة إعتباراً من اليوم تندرج في هذا إطار تحسين بيئة الأعمال وتضاف إلى الخدمات السابقة التي تم إطلاقها إعتباراً من يونيو من العام 2016، والمتعلقة بإلتزام الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بأحكام الكتاب الخامس عشر من كتب اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة بالتقدم للهيئة بتقارير الحوكمة ونماذجها المعتمدة عبر تلك البوابة.

وتتراوح الخدمات الجديدة الثماني عشرة التي تطلقها الهيئة عبر بوابتها الإلكترونية إعتباراً من اليوم الموافق التاسع من سبتمبر من العام 2018 بين: خدماتٍ قانونية تستهدف تنظيم آليات التواصل بين الهيئة والجهات المشمولة برقابتها لتأدية مختلف البلاغات والقضايا والخدمات ذات الصلة بالنواحي القانونية، وخدمات أخرى خاصة بأنشطة التراخيص كطلبات ترخيص أنشطة أوراق مالية وكذلك طلبات تجديدها وإلغائها.

أما ثالث تلك الخدمات فيتصل بمهام التسجيل، كترشيح وتسجيل وإلغاء المناصب أو الوظائف واجبة التسجيل وفقاً لقواعد الكفاءة والنزاهة، وكذلك نماذج طلبات تسجيل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي، ونماذج طلبات قيد تسجيل مراقبي الحسابات لدى الهيئة.

أما آخر الخدمات المزمع إطلاقها في الوقت الحالي عبر هذه البوابة، فستتناول الخدمات ذات الصلة بإدراج أسهم الشركات المحلية والأجنبية في بورصة الأوراق المالية وذلك بالتنسيق مع شركة بورصة الكويت.

وسعياً من هيئة أسواق المال لإنجاح توجهها في تقديم خدماتها المختلفة عبر بوابتها الالكترونية، وضماناً لتوعية المعنيين بالخدمات المتوفرة عبر هذه البوابة وآلياتها والمتطلبات الخاصة للحصول عليها واجراءاتها بما في ذلك آليات التعامل مع البوابة ذاتها والتسجيل فيها، لاسيما وأنها ستمثل المنصة الجامعة لكافة خدماتها الالكترونية للجهات المشمولة برقابتها، كما ستمثل في الوقت ذاته أداة تواصلهم مع الجهات المعنية داخل الهيئة، فقد تبنت الهيئة برنامجاً تدريبياً توعوياً شاملاً ينفذ على مراحل بالتزامن مع مواعيد إطلاق أيٍ من تلك الخدمات، حيث استبقت إطلاق الحزمة الجديدة من خدماتها اليوم بتنفيذ المرحلة الأولى من هذا البرنامج التوعوي خلال الفترة الممتدة بين السابع والعشرين من شهر أغسطس الماضي والخامس من شهر سبتمبر الحالي ،استهدفت المعنيين بتلك الخدمات من الجهات المرخص لها والأشخاص المسجلين، وتضمنت تنفيذ خمسة عشرة ورشة عمل توعوية، ورشة واحدة منها كانت خارجية نفذت في قاعة خالد الخرافي الكائنة في مقر شركة البورصة كانت الدعوة إليها عامة وشهدت حضوراً مكثفاً، وأربع عشرة ورشة عمل كانت الدعوات إليها محددة وفق آلية ضمنت مشاركة ممثلين عن كافة المعنيين بتلك الخدمات ، وقد تم تنفيذها في مقر الهيئة خلال الفترة آنفة الذكر وبمعدل ورشتي عمل يومياً شهدت حضور كثيفاً.

وتأكيداً لنهج الهيئة في التعامل مع الجهات الخاضعة لرقابتها والمعنية بخدماتها كشريكٍ مطور لا كجهة رقابية فقط، فقد حرصت خلال فعاليات تلك المرحلة من برنامجها التوعوي على تقييم المشاركين فيها واستبيان آرائهم ورصد ملاحظاتهم ومقترحاتهم للعمل على دراستها وأخذ المناسب منها بعين الاعتبار عند تطوير النظام الحالي وكذلك عند إطلاق مزيدٍ من الخدمات لاحقاً.

وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن المراحل التالية من هذا البرنامج التدريبي التوعوي الخاص بخدمات بوابة الهيئة الالكترونية سيتم العمل على تنفيذها بالتزامن مع إطلاق خدماتٍ أخرى على تلك البوابة مستقبلاً.

وهيئة أسواق المال إذ تثمن غالياً مشاركة المعنيين بخدماتها في برنامجها التوعوي وحرصهم على نجاح فعالياته، فإنها ترحب بأية مقترحات تقدم إليها بعد التطبيق العملي بما يسهم في إنجاح هذا التوجه ويحقق الفائدة القصوى المنشودة منه.