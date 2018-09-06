التربية: الوزير العازمي يحيل الوكيل الأثري والوكيل المساعد فاطمة الكندري الى التحقيق ويوقفهما عن العمل

وزير التربية ووزير التعليم العالي د .حامد العازمي

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:33 06/09/2018 حدث بتاريخ: 15:33 06/09/2018

أحال وزير التربية ووزير التعليم العالي، د .حامد العازمي، وكيل وزارة التربية د. هيثم الاثري، والوكيل المساعد للتعليم العام فاطمة الكندري، الى التحقيق وايقافهما عن العمل كما أحال الى التحقيق ايضا عددا من الموظفين ومدراء الشؤون الهندسية ومدراء المناطق التعليمية، وذلك للتحقيق معهم على خلفية ما حدث في الاستعدادات للعام الدراسي وتعطيل الدراسة في بعض المدارس.

وشكل الوزير العازمي لجنة للتحقيق مع الاثري والكندري برئاسة المستشار حسام بهبهاني- عضو الفتوى والتشريع، وعضوية كل من المستشارين مشعل مخيط أبوصليب ، وفايز المطيري، وكلاهما أعضاء في الفتوى والتشريع.

أما لجنة التحقيق الاخرى برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة التربية وعضوية المستشار خالد العازمي ، والمستشار أحمد الدويسان وسعود الجسار، وذلك للتحقيق مع موظفي ومدراء الشؤون الهندسية ومدراء عموم المناطق التعليمية بشأن تعطل أجهزة التكييف في بعض المدارس التابعة لهم، وللجنتين الاستعانة بمن ترياه مناسبا لأداء مهامها، على أن ترفعا تقريريهما إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي خلال سبعة أيام.