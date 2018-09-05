الرئيس ترامب: الكويت مكان عرفته منذ فترة طويلة .. انهم شعب جيد للغاية

حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 23:00 05/09/2018 حدث بتاريخ: 23:05 05/09/2018

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء بالعلاقات الثنائية مع الكويت واصفا حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بأنه "صديق خاص" له.

وقال ترامب ردا على سؤال وكالة الأنباء الكويتية (كونا) حول العلاقات بين البلدين على هامش اجتماعه مع سمو أمير البلاد بالبيت الأبيض "قبل كل شيء لدي علاقة شخصية رائعة مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد.. علاقاتنا متميزة وقوية جدا مع الكويت".

وأوضح "الكويت مكان عرفته منذ فترة طويلة ولدي العديد من الأصدقاء الذين يعيشون في الكويت وواشنطن ونيويورك.. إنهم شعب جيد للغاية .. علاقتنا الثنائية قوية للغاية".

وشدد ترامب في تصريحات للصحفيين على أهمية العلاقات مع الكويت موضحا أن البلدين يتعاونان على نطاق واسع في مجال التجارة بالإضافة إلى الاستثمار.

كما لفت الرئيس الأمريكي إلى أن التعاون "في غاية الأهمية أيضا في مجال الإرهاب ومكافحته.. الكويت شريك عظيم".

وأكد أن الكويت قامت باستثمارات ضخمة في الولايات المتحدة مشيرا إلى أنه تشتري كذلك الكثير من المعدات والعتاد العسكري.

وأضاف "نحن نقدر المشتريات الكبيرة التي تقوم بها ونحن صراحة نعمل بجد على تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط".