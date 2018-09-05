الرئيس المبارك لقيادي "التربية": ضرورة بمعالجة أي قصور تواجهه المدارس ومحاسبة المتسببين

سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير التربية ووكلاء الوزارة

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:54 05/09/2018 حدث بتاريخ: 14:55 05/09/2018

استقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالإنابة أنس خالد الصالح في قصر بيان اليوم معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد محمد العازمي يرافقه وكيل وزارة التربية والوكلاء المساعدون بالوزارة.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح من قياديي وزارة التربية عن الظروف التي شابت تعطل العمل في بعض المدارس.

وشدد سموه على ضرورة قيام المسؤولين في وزارة التربية وكل الاخوة والاخوات المعلمين والاداريين بمعالجة أي قصور تواجهه المدارس بأسرع وقت ومحاسبة كل مقصر مبينا أن أبناء الكويت هم أمانة في عنق الجميع وخلق الأجواء الدراسية المريحة لهم واجب لا يمكن التخلي عنه.

وأكد سموه أن رعاية الأبناء الطلبة وتوفير كل ما من شأنه تيسير الدراسة هو في مقدمة أولويات واهتمام الحكومة التي لا تقبل على الاطلاق أي تأخير أو مماطلة في تنفيذ أعمال الصيانة والتأكيد على جاهزية المدارس إضافة إلى توفير الكتب الدراسية ومستلزماتها.