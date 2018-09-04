مكافحة الفساد: تلقينا طلبا من مجلس الوزراء للاستماع الى ما ذكره رئيس "كاسكو" عن تلقيه تهديدات

هيئة مكافحة الفساد

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 23:42 04/09/2018 حدث بتاريخ: 23:42 04/09/2018

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الكويتية تلقيها طلبا من مجلس الوزراء للاستماع لرئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) الكابتن عادل البرجس حول وجود ضغوط وتهديدات تمارس ضد مجلس إدارة الشركة.

وقالت (نزاهة) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن طلب الاستماع يتعلق فيما ذكره البرجس في المؤتمر الصحفي الذي عقده أخيرا حول الضغوط والتهديدات التي تمارس ضد مجلس ادارة الشركة للعدول عن البلاغ المقدم إلى النيابة العامة عن وجود شبهة فساد مالي لدى الشركة.