الوزير العازمي: احالة المتسببين بعدم جاهزية المدارس الى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تقصيره

وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 19:58 04/09/2018 حدث بتاريخ: 19:58 04/09/2018

وجه وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي بإحالة المتسببن بعدم جاهزية بعض المدارس إلى التحقيق واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق من يثبت تقصيره في أداء مهمام عمله.

وقالت وزارة التربية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء في ضوء ما أثير حول عدم جاهزية أجهزة التكييف في المدارس إن الوزير العازمي وجه كذلك باتخاذ كل ما يلزم لإجراء الإصلاحات الضرورية بأقرب وقت ممكن لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة لأبنائنا الطلبة.

وتفقد الوزير العازمي عددا من مدارس المناطق التعليمية المختلفة رفقته قيادات الوزارة وعقد اجتماعا مطولا مع قيادات المناطق التعليمية اطلع خلاله على التقارير المقدمة من القطاع الهندسي بشأن المشكلات التي واجهت بعض المدارس في صيانة التكييف.

في السياق أوضح القطاع الهندسي أن أغلب المشكلات المتعلقة في التكييف التي طرأت مع بداية العام الدراسي تم التعامل معها وإصلاح معظمها باستثناء (11) مدرسة من أصل 833 تعاني مشكلات يتطلب إصلاحها وقتا أطول لاسيما أجهزة التكييف التي تعمل بنظام (التشيلر) مما قد يؤدي إلى إعاقة الدراسة.

ولفت القطاع الهندسي إلى أن هناك نحو 75 ألف وحدة تكييف منفصلة و13 ألف جهاز تكييف مركزي و 118 جهاز تكييف يعمل بنظام (التشيلر) موزعة على 833 مدرسة في جميع مناطق الكويت.

وحرصا على سلامة الطلبة وجه الوزير العازمي مديري المناطق التعليمية بإعفاء الطلبة الدارسين في المدارس المعنية من الحضور إلى نهاية الأسبوع ولحين الانتهاء من تصليح أعطال أجهزة التكييف.