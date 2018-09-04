الطيران المدني: تعاملنا مع 1500 مسافر ألغيت رحلاتهم منذ 26 أغسطس الماضي

الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 18:54 04/09/2018 حدث بتاريخ: 18:54 04/09/2018

قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أنها تعاملت مع أكثر من 1500 مسافر ممن ألغيت رحلاتهم على شركة طيران الخطوط الوطنية منذ 26 أغسطس الماضي وذلك في كل من مدن اسطنبول وبيروت وملقا واثينا وباكو وسراييفو وتبليسي وطرابزون.

وأوضحت (الطيران المدني) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أنه تم نقل 625 راكبا على رحلات الخطوط الجوية الكويتية من مدينة اسطنبول كما تم التعامل مع 64 مسافرا في مدينة ملقا غادر منهم 47 مسافرا بعد صرف التذاكر لهم على شركات طيران مختلفة.

وأضافت أن العمل جار لصرف تذاكر للبقية منهم اضافة الى التعامل مع تسع حالات في مدينة أثينا لم يطلب أيا منهم صرف تذاكر لهم.

وبينت أنه تم التعامل أيضا مع 236 مسافرا في مدينة باكو نقل منهم 179 راكبا على (الكويتية) فيما يجري حجز تذاكر للبقية لعودتهم الى البلاد مشيرة في السياق ذاته إلى أن هناك 175 راكبا في مدينة سراييفو سيتم نقلهم عبر (الكويتية) خلال اليومين المقبلين.

وذكرت أن عدد المسافرين في مدينة تبليسي بلغ 132 مسافرا عادوا الى البلاد عبر (الكويتية) وجار التعامل مع 44 مسافرا لترتيب عودتهم في حين تم نقل 144 مسافرا من مدينة طرابزون وجار توفير السكن ل129 مسافرا لحين نقلهم الى البلاد.

وأشادت (الطيران المدني) وفقا للبيان بالجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات الكويتية عبر تواصلهم مع المواطنين المسافرين وترتيب حجوزاتهم وتوفير الاقامة لهم في الفنادق إضافة للخدمات الطبية.

وأثنت على دور (الكويتية) وتعاونها في تسيير الرحلات الى المدن لنقل المسافرين وعودتهم الى البلاد مشيرة الى نجاح (الكويتية) في تنسيق عملية الرحلات بين خمس مدن وتشغيل رحلات (تشارتر) لإعادة المسافرين دون التأثير على عملياتها التشغيلية الإعتيادية.

وأكدت مواصلتها التنسيق مع وزارة الخارجية والخطوط الجوية الكويتية لعودة بقية المسافرين مبينة أن جميع التكاليف المالية تم تحميلها على شركة الخطوط الجوية الوطنية اضافة الى الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الدولة والمواطنين.