مجلس الوزراء: تجديد تعيين فواز الفضل وعبدالله سالم العلي أمناء مساعدين
وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع مرسوم بتجديد تعيين فواز عبدالله الفضل امينا عاما مساعدا في الامانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة.
ويشغل الفضل حاليا منصب امين عام مساعد لامانة الاعداد والمتابعة في الامانة العامة لمجلس الوزراء.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتجديد تعيين الشيخ عبدالله سالم العلي الصباح امينا عاما مساعدا في الامانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة.
ويشغل الشيخ عبدالله حاليا منصب امينا عاما مساعدا لامانة نظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار في الامانة العامة لمجلس الوزراء.