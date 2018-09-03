الوزير الجبري: قبول استقالة الزين الصباح بناء على رغبتها

وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح الناصر السعود الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:33 03/09/2018 حدث بتاريخ: 16:33 03/09/2018

أعلن وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري اليوم الاثنين عن قبول استقالة وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح الناصر السعود الصباح بناء على رغبتها.

واعرب الوزير الجبري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن خالص شكره وتقديره للشيخة الزين الصباح على كل ما قدمته من جهود واعمال ساهمت في رفع شان وطنها طوال تبوئها منصبها والذي كان له الاثر الكبير في تأسيس وزارة الدولة لشؤون الشباب وما وصلت له الوزارة حاليا من مكانة مرموقة بغية خدمة الشباب الكويتي وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم في كافة المجالات.

وقال ان الشيخة الزين الصباح كانت "خير مثال للمرأة القيادية الكويتية التي عملت على رفع شأن وخدمة وطنها" لافتا الى النجاح والتقدم الذي حققته وزارة الدولة لشؤون الشباب بقيادة الشيخة الزين الصباح خلال سنوات قصيرة معدودة منذ صدور مرسوم انشاء الوزارة.

واعرب الوزير الجبري عن اطيب تمنياته للشيخة الزين الصباح بالتوفيق والنجاح في حياتها وان تستكمل مسيرة النجاح الذي حققتها لخدمة الكويت داعيا الباري عز وجل ان يديم عليها الصحة والعافية وان يكلل جهودها بالنجاح والسداد.