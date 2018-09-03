سفارة الكويت بلبنان تدعو المسافرين عبر "الوطنية" الى التواصل معها - النقل والإتصالات

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:21 03/09/2018 حدث بتاريخ: 16:21 03/09/2018

دعت السفارة الكويتية في بيروت اليوم الاثنين المسافرين كافة على متن شركة طيران (الخطوط الوطنية) الذين مازالوا موجودين في لبنان الى التواصل معها للاهمية القصوى من اجل تأمين عودتهم الى الكويت.

وقالت السفارة في بيان انها خصصت رقم الطوارئ 0096171171441 للتواصل مع المسافرين وذلك بعد الغاء الشركة لرحلاتها القادمة من بيروت.

وكانت السفارة قد اكدت في بيان سابق قبل أيام استعدادها لتسهيل وترتيب الإجراءات المتعلقة بعودة المواطنين الكويتيين ممن لديهم تذاكر عودة (بيروت -الكويت) عبر شركة (طيران الوطنية) وذلك عقب الغاء الشركة لرحلاتها المقررة.