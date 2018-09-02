الخدمات: توجيه انذار للشركة المسؤولة عن "طرود الصديق" وتوجيه لفت نظر الى المراقب ورئيس القسم في الوزارة

وكيلة وزارة الخدمات المهندسة خلود الشهاب

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 19:33 02/09/2018 حدث بتاريخ: 19:33 02/09/2018

أعلنت وكيلة وزارة الخدمات المهندسة خلود الشهاب توجيه إنذار رسمي للشركة المسؤولة عن عملية إنزال الطرود البريدية في مركز معالجة الطرود بمنطقة الصديق، مع إيقاع الجزاء المترتب، وذلك لمسؤولية الشركة بشأن سوء تنزيل الطرود، مع الالتزام بتغيير العمالة وتوفير المستلزمات التي تضمن تلافي تكرار مثل تلك الأخطاء مستقبلا.

وقالت الشهاب، في بيان صحافي، أمس، إن الوزارة اتخذت إجراءات وفق قانون الخدمة المدنية كذلك تجاه المسؤولين، بتوجيه لفت نظر الى مراقب الطرود، وذلك لتوجيهه سابقا بتلافي هذا الفعل من خلال المتابعة المباشرة لعملية تنزيل الطرود لوجوده بنفس الموقع، كما تم توجيه لفت نظر الى رئيس قسم الطرود الواردة بالتكليف.

وذكرت أن الوزارة تعمل على حاليا على توفير مجرى لتنزيل الطرود البريدية الى داخل المركز، وذلك لضمان سلامتها أثناء النقل وعدم تعرضها للتلف أو الكسر، مشددة على أن الوزارة ممثلة بقطاع البريد تعمل على تطوير خدماتها بما يساهم في تحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين.

وأكدت الشهاب أن الوزارة تتعامل مع ملاحظات وشكاوى المواطنين بكل جدية، ولا تألو جهدا في تصحيح أي أخطاء إدارية ومحاسبة المسؤولين في حال وجود تقصير في أداء المهام، لافتة الى أن وزيرة الدولة للاسكان وشؤون الخدمات العامة د. جنان بوشهري أصدرت توجيهاتها بإنهاء عقد أي شركة لا تلتزم بالشروط التعاقدية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.