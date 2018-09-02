الوزيرة بوشهري: توجيه انذار لمقاول عقد مدينة المطلاع الثاني لتأخره في نسبة الانجاز التعاقدية

وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة للخدمات العامة د. جنان بوشهري

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 18:50 02/09/2018 حدث بتاريخ: 18:59 02/09/2018

أعلنت وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة للخدمات العامة د. جنان بوشهري عن سحب أعمال مشروع انشاء وانجاز وصيانة مبنى إطفاء رقم ٢ نموذج ٢٠١٢ بالمحور الخدمي بمشروع مدينة صباح الأحمد من الشركة المتعاقد معها منذ تاريخ ١١ أغسطس ٢٠١٦ وذلك لإخلالها الجسيم بالشروط التعاقدية.

وقالت د. بوشهري في تصريح صحفي اليوم أنه بحسب العقد المبرم مع الشركة فإن المشروع يفترض تسليمه بتاريخ ١١ أغسطس ٢٠١٨ إلا أن نسبة الإنجاز جدا متدنية مما استجوب اتخاذ قرار السحب، مضيفة الى أن المؤسسة ستقوم باستكمال تنفيذ أعمال المشروع على حساب الشركة وتحت مسؤوليتها وتحميلها كافة الآثار المالية والقانونية المترتبة على إخلالها الجسيم بالعقد والأضرار.

كما أعلنت عن انذار الشركة المنفذة لعقد مدينة المطلاع المرحلة الثانية رقم م.ع.ر.س / ع/ ١٣٠٠- ٢٠١٧/٢٠١٦ الموقع بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠١٧ بسبب تأخر نسبة الإنجاز التعاقدية، مشيرة الى أن "السكنية" أبلغت الشركة المتعاقد معها أنه في حال عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية واستمرار التأخير وعدم تحسن نسب الإنجاز فأن المؤسسة ستقوم بتوجيه انذار بسحب الأعمال مع احتفاظها بحقها في الإجراءات القانونية والمالية بحسب ما ورد بمستندات العقد.

وأوضحت بوشهري أن العقود التي أبرمتها المؤسسة مع شركات المقاولات تنص على تحميلهم كافة الالتزامات المالية في تنفيذ المشاريع بعد سحب العقود واسنداها الى شركات أخرى لاستكمالها، مؤكدة أن لا تهاون مع أي تقصير قد يؤدي الى تأخير مشاريع المدن الاسكانية الجديدة، مشددة على أن المؤسسة ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المتأخرة، وهناك متابعة دورية على أرض الواقع من قبل مهندسين المؤسسة لما تحقق من نسب انجاز فعلي.