ناصر الصباح يوقف آمر كلية علي الصباح العسكرية وعدد من الضباط والأفراد ويحيلهم الى لجنة التحقيق

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:55 01/09/2018 حدث بتاريخ: 15:55 01/09/2018

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، قراراً بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بشأن حالات الوفاة الحالية في كلية علي الصباح العسكرية وإعادة فتح التحقيقات بحالات الوفاة السابقة للطلبة الضباط في كلية أحمد الجابر الجوية ، مكونه من وزارة العدل ووزارة الدفاع ممثلة بهيئة القضاء العسكري ووزارة الصحة، بعضوية كلاٍ من:

المستشار / نواف عبدالله المهمل - مستشار وزير العدل - رئيساً للجنة

المستشار / عبدالله علي العتال - مستشار وزير العدل - عضواً

المستشار / عبدالعزيز مبارك الجويسري - مستشار وزير العدل - عضواً

العميد حقوقي/ مشعل مخلف الجنفاوي - هيئة القضاء العسكري - عضواً

العميد حقوقي / مبارك حمود الخرينج - هيئة القضاء العسكري - عضواً

الدكتور / عادل الصراف - وزارة الصحة - عضواً

الدكتورة/ فاطمة الكندري - وزارة الصحة - عضواً

​هذا وسوف تقوم اللجنة بتقصي الحقائق لحالات الوفاة الحالية وإعادة فتح التحقيق بحالات الوفاة السابقة ، والإطلاع على كافة المستندات والأوراق والملفات وتستعين اللجنه بأي جهة ذات الصلة للوصول إلى الحقيقة ، على أن ترفع اللجنة تقريراً شاملاً بما تنتهي إليه من نتائج وتوصيات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن حالات الوفاة للطلبة الضباط الحالية والسابقة في كلية علي الصباح العسكرية وكلية أحمد الجابر الجوية.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه حالات الوفاة الحالية والسابقة بكل شفافية وحيادية ، ووقف المحالين إلى التحقيق من المسئولين ذوي الصلة عن العمل ، وسوف يتابع تحقيقات لجنة التحقيق المشتركة ، بشكل مباشر وشخصي للإطلاع على كافة مجريات التحقيق ، وصولاً إلى النتائج والحقائق والتوصيات ، حتى يتم محاسبة المتسبب والمقصر في حال أثبتت التحقيقات وجود خطأ أو تقصير ، مؤكداً على حرصه واهتمامه على سلامة أبنائه الطلبة الضباط ، وتوفير الرعاية الكاملة لهم طوال فترة تدريبهم في الكلية العسكرية.

هذا وشكر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح كلا من وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية المستشار الدكتور فهد محمد العفاسي، ومعالي وزير الصحة الدكتور باسل حمود الصباح، على تعاونهم مع وزارة الدفاع بتشكيل لجنة التحقيق المشتركة، والتى تعكس دور وأهمية تضافر جميع الجهود بين وزارات الدولة المختلفة ، وبما يحقق المصلحة العامة للجميع.

كما أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ، توجيهاته إلى سعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر، بوقف عددٍ من ضباط وضابط صف وأفراد ومدربي كلية علي الصباح العسكرية عن العمل، وهم كل من:

آمر كلية على الصباح العسكرية.

مساعد مدير الشئون التعليمية.

مديرية الشئون التعليمية / آمر جناح الأسلحة.

قيادة شئون الطلبة الضباط / مساعد آمر الكتيبة 2.

قيادة الشئون الطلبة الضباط / آمر سرية الطلبة الضبـاط.

قيادة الشئون الطلبة الضباط / آمر فصيل الطلبة الضباط.

جناح الأسلحة / وكيل جناح الأسلحة.

جناح الأسلحة / عدد 4 مدربين أسلحة.

هذا وسوف يتم إحالة الموقوفين الى لجنة التحقيق المشتركة، لمعرفة ملابسات حادث وفاة الطلبة الضباط والذي وافتهم المنيه ظهر يوم الاربعاء 2018/8/29 م ، في كلية علي الصباح العسكريه.